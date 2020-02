Trakteert Milicevic zijn ex-club AA Gent op chocolade voor de aftrap?

17:24

vooraf, 17 uur 24. Geen Depoitre. AA Gent miste vorige week Laurent Depoitre tegen Anderlecht en de spits reist ook niet af naar Eupen. T1 Jess Thorup: "Ik zag hem gisteren genieten op training, maar na 40 minuten moest hij de training staken. Hij had weer last aan zijn voet, maar de scan was geruststellend. De pijn die hij nu voelt is vooral mentaal moeilijk. Je voelt niets en je denkt dat je weer kunt spelen, maar dan voel je toch weer die pijn. Hij is er vrijdag niet bij, maar het gaat de goeie richting uit met Laurent.".