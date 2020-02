LIVE: Houdt Zulte Waregem de hoop op Play-off I levend in Charleroi?

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' Gele kaart voor Davy De fauw van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 49 Davy De fauw Zulte Waregem

45+3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 48 door Kaveh Rezaei van Charleroi. 1, 0. goal Charleroi Zulte Waregem 1 0

45+3' eerste helft, minuut 48.

45+2' eerste helft, minuut 47. 1-0 en we gaan rusten! Verwarring op Mambourg! De Iraanse connectie Gholizadeh-Rezaei van Charleroi dissecteert Essevee, maar even lijkt het alsof Vergoote de goal afkeurt. De man fluit echter meteen voor de rust, dus de 1-0 telt. 1-0 en we gaan rusten! Verwarring op Mambourg! De Iraanse connectie Gholizadeh-Rezaei van Charleroi dissecteert Essevee, maar even lijkt het alsof Vergoote de goal afkeurt. De man fluit echter meteen voor de rust, dus de 1-0 telt.

45+1' eerste helft, minuut 46. Charleroi gaat nog even op het gaspedaal staan. Charleroi gaat nog even op het gaspedaal staan.

45+1' Gele kaart voor Jelle Vossen van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 46 Jelle Vossen Zulte Waregem

45' eerste helft, minuut 45. Rezaei werkt een voorzet van Busi zonder het te beseffen met zijn dijbeen tot bij Fall, die er alweer niets mee aanvangt. Deze kans was wel erg lastig. Rezaei werkt een voorzet van Busi zonder het te beseffen met zijn dijbeen tot bij Fall, die er alweer niets mee aanvangt. Deze kans was wel erg lastig.

42' De supporters worden er horendol van. eerste helft, minuut 42. De supporters worden er horendol van.

41' eerste helft, minuut 41. Prachtig van Bossut! Voor de derde keer ontsnapt Fall. Ook deze keer mag het niet zijn voor de supersonische Senegalees, want Bossut blijft goed kijken en haalt de bal zuiver uit zijn voeten. Prachtig van Bossut! Voor de derde keer ontsnapt Fall. Ook deze keer mag het niet zijn voor de supersonische Senegalees, want Bossut blijft goed kijken en haalt de bal zuiver uit zijn voeten.

40' eerste helft, minuut 40. Dessoleil stopt Larin. Vossen steekt de bal diep met een leuke omhaal. Larin is eerst op de bal, maar laat zich de kaas van het brood eten door de meer doortastende Dessoleil. Een spits met vertrouwen ramt die bal er gewoon koud in. Dessoleil stopt Larin Vossen steekt de bal diep met een leuke omhaal. Larin is eerst op de bal, maar laat zich de kaas van het brood eten door de meer doortastende Dessoleil. Een spits met vertrouwen ramt die bal er gewoon koud in.

38' eerste helft, minuut 38. Een erg hoge kopbal van Dessoleil valt maar net over de lat. Bossut springt voor alle zekerheid mee. Een erg hoge kopbal van Dessoleil valt maar net over de lat. Bossut springt voor alle zekerheid mee.

37' Gele kaart voor Damien Marcq van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 37 Damien Marcq Zulte Waregem

37' eerste helft, minuut 37. Ook Marcq gaat het boekje in na een ruwe bodycheck op Nurio. Ook Marcq gaat het boekje in na een ruwe bodycheck op Nurio.

36' eerste helft, minuut 36. Bruno maait Sissako omver en pakt geel. Een restje frustratie na die dubbele gemiste kans van zonet? Bruno maait Sissako omver en pakt geel. Een restje frustratie na die dubbele gemiste kans van zonet?

36' Gele kaart voor Massimo Bruno van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 36 Massimo Bruno Charleroi

34' eerste helft, minuut 34. Massimo Bruno geraakt in twee tijden niet voorbij octopus Bossut. De vlag gaat de hoogte in, maar van buitenspel is geen sprake. Massimo Bruno geraakt in twee tijden niet voorbij octopus Bossut. De vlag gaat de hoogte in, maar van buitenspel is geen sprake.

33' eerste helft, minuut 33. Jelle Vossen doet het aardig. Als aanspeelpunt betrekt hij voortdurend ploegmaats in het spel, maar die kunnen hem op hun beurt vooralsnog niet in een doelrijpe positie brengen. Jelle Vossen doet het aardig. Als aanspeelpunt betrekt hij voortdurend ploegmaats in het spel, maar die kunnen hem op hun beurt vooralsnog niet in een doelrijpe positie brengen.

32' eerste helft, minuut 32. Nog eens een kansje. Gianni Bruno trapt een slecht weggekopte bal in de draai op doel. Penneteau gaat snel tegen de grond en pakt. Nog eens een kansje Gianni Bruno trapt een slecht weggekopte bal in de draai op doel. Penneteau gaat snel tegen de grond en pakt.

31' eerste helft, minuut 31. De wedstrijd zit redelijk op slot. Tom Boudeweel. De wedstrijd zit redelijk op slot. Tom Boudeweel

30' eerste helft, minuut 30. Sissako staat al even aan de zijlijn met een bloedneus. De verzorger heeft al een prop watten in zijn neusgat gestoken, nu moet er nog een nieuw shirt gehaald worden. Sissako staat al even aan de zijlijn met een bloedneus. De verzorger heeft al een prop watten in zijn neusgat gestoken, nu moet er nog een nieuw shirt gehaald worden.

28' eerste helft, minuut 28. Rommelige fase. De wedstrijd blijft plakken op het middenveld. Beide ploegen spelen nogal slordig. Rommelige fase De wedstrijd blijft plakken op het middenveld. Beide ploegen spelen nogal slordig.

26' eerste helft, minuut 26. Bruno (die van Zulte Waregem) glipt met wat meeval voorbij drie man van Charleroi, maar stuit dan op een muur van nog eens vier Zebra's. Vind daar maar eens een weg langs. Bruno (die van Zulte Waregem) glipt met wat meeval voorbij drie man van Charleroi, maar stuit dan op een muur van nog eens vier Zebra's. Vind daar maar eens een weg langs.

24' eerste helft, minuut 24. Charleroi teert op zijn snelheid, Essevee heeft dat wapen veel minder. De bezoekers moeten het van hun balcirculatie hebben, maar die verloopt nog niet vlot genoeg. Charleroi teert op zijn snelheid, Essevee heeft dat wapen veel minder. De bezoekers moeten het van hun balcirculatie hebben, maar die verloopt nog niet vlot genoeg.

22' eerste helft, minuut 22. Als het wat sneller gaat, heeft Zulte Waregem toch een groot probleem achterin. Tom Boudeweel. Als het wat sneller gaat, heeft Zulte Waregem toch een groot probleem achterin. Tom Boudeweel

20' eerste helft, minuut 20. Larin knikt krachtig naast en aan de overkant glijdt De Fauw een zekere goal weg voor de voeten van Gholizadeh. In beide gevallen wordt er echter ook gevlagd voor buitenspel. Larin knikt krachtig naast en aan de overkant glijdt De Fauw een zekere goal weg voor de voeten van Gholizadeh. In beide gevallen wordt er echter ook gevlagd voor buitenspel.

19' eerste helft, minuut 19. De versnelling van Fall is verschroeiend, de balbehandeling minder. De Senegalees vergeet de slim lopende Rezaei vrij te spelen. De versnelling van Fall is verschroeiend, de balbehandeling minder. De Senegalees vergeet de slim lopende Rezaei vrij te spelen.

17' De fans van Charleroi mopperen op de spilzieke Fall. eerste helft, minuut 17. De fans van Charleroi mopperen op de spilzieke Fall.

16' eerste helft, minuut 16. Save van Bossut! Bruno zet Fall moederziel alleen voor Bossut. Dit lijkt wel een kopie van het afgekeurde doelpunt - minus het buitenspel - maar deze keer is de beenveeg van Bossut voldoende. Sterk gekeept! Save van Bossut! Bruno zet Fall moederziel alleen voor Bossut. Dit lijkt wel een kopie van het afgekeurde doelpunt - minus het buitenspel - maar deze keer is de beenveeg van Bossut voldoende. Sterk gekeept!

14' eerste helft, minuut 14. Schotje van Vossen. Vossen kaatst lekker met Larin, maar rateert zijn schot dan volledig. De bal dwarrelt meters naast het doel van Charleroi. Schotje van Vossen Vossen kaatst lekker met Larin, maar rateert zijn schot dan volledig. De bal dwarrelt meters naast het doel van Charleroi.

13' eerste helft, minuut 13. Voorlopig valt er niets te melden. Vooral veel middenveldspel. Tom Boudeweel. Voorlopig valt er niets te melden. Vooral veel middenveldspel. Tom Boudeweel

10' eerste helft, minuut 10. Na een paar lastige minuten neemt Zulte Waregem het spel stilaan in handen. Penneteau bedreigen zit er voorlopig niet in. Na een paar lastige minuten neemt Zulte Waregem het spel stilaan in handen. Penneteau bedreigen zit er voorlopig niet in.

9' eerste helft, minuut 9. Mamadou Fall ligt voortdurend op de loer. Mamadou Fall ligt voortdurend op de loer.

7' eerste helft, minuut 7. Dankzij de videoref zijn we misschien wel ontsnapt aan een doodsaaie wedstrijd. Charleroi is er immers een meester in om een hele match lam te leggen met een kleine voorsprong. Nu blijft de thuisploeg komen. Dankzij de videoref zijn we misschien wel ontsnapt aan een doodsaaie wedstrijd. Charleroi is er immers een meester in om een hele match lam te leggen met een kleine voorsprong. Nu blijft de thuisploeg komen.

6' eerste helft, minuut 6. Arbitre corrompu! De fans van Charleroi zijn boos, maar de beslissing is wel degelijk terecht. Arbitre corrompu! De fans van Charleroi zijn boos, maar de beslissing is wel degelijk terecht.

4' eerste helft, minuut 4. Geen goal! De beelden zijn duidelijk: Fall liep buitenspel. Een beetje zuur voor Charleroi, want de aanval was bijzonder scherp en fluks uitgevoerd. Geen goal! De beelden zijn duidelijk: Fall liep buitenspel. Een beetje zuur voor Charleroi, want de aanval was bijzonder scherp en fluks uitgevoerd.

2' eerste helft, minuut 2. Fall met de 1-0? Zulte Waregem klopt in de eerste minuut al aan, maar wordt aan de achterdeur koud gepakt. Fall denkt de buitenspelval te omzeilen en treft via Bossut raak. Dit lijkt buitenspel maar wat zegt de VAR? Fall met de 1-0? Zulte Waregem klopt in de eerste minuut al aan, maar wordt aan de achterdeur koud gepakt. Fall denkt de buitenspelval te omzeilen en treft via Bossut raak. Dit lijkt buitenspel maar wat zegt de VAR?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zitten stilaan in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie. Zulte Waregem heeft nog zicht op Play-off I, maar dan moet het wel gaan winnen op het veld van Charleroi. Aftrap! We zitten stilaan in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie. Zulte Waregem heeft nog zicht op Play-off I, maar dan moet het wel gaan winnen op het veld van Charleroi.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:50 vooraf, 17 uur 50. Morgen raast storm Ciara over ons land, maar daar is vanavond weinig van te merken. Er valt enkel wat miezerige regen over het Stade du Pays de Charleroi. Morgen raast storm Ciara over ons land, maar daar is vanavond weinig van te merken. Er valt enkel wat miezerige regen over het Stade du Pays de Charleroi.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Geschiedenis. Zulte Waregem versloeg Charleroi dit seizoen al twee keer: in de heenronde van de competitie en in de kwartfinale van de Beker van België. Dat was echter in het eigen Regenboogstadion. Op Mambourg ziet de wereld er heel anders uit voor Essevee. Charleroi won immers zijn laatste zeven thuismatchen tegen Zulte Waregem en verloor voor het laatst in 2013. Drie spelers die toen speelden, staan vanavond ook tussen de lijnen: Willems, De Fauw en Marcq, die in tussentijd van kamp is gewisseld. Geschiedenis Zulte Waregem versloeg Charleroi dit seizoen al twee keer: in de heenronde van de competitie en in de kwartfinale van de Beker van België. Dat was echter in het eigen Regenboogstadion. Op Mambourg ziet de wereld er heel anders uit voor Essevee. Charleroi won immers zijn laatste zeven thuismatchen tegen Zulte Waregem en verloor voor het laatst in 2013. Drie spelers die toen speelden, staan vanavond ook tussen de lijnen: Willems, De Fauw en Marcq, die in tussentijd van kamp is gewisseld.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Opstelling Zulte Waregem. Zulte Waregem legde Club Brugge meer dan het vuur aan de schenen eerder deze week. Francky Dury voert toch twee wijzigingen door. Vossen mag vanavond wél spelen, dus staat hij gewoon aan de aftrap in de plaats van Berahino. In de 4-4-2 van Essevee verdringt Govea met zijn meer offensieve kwaliteiten Seck op het middenveld. Opstelling Zulte Waregem Zulte Waregem legde Club Brugge meer dan het vuur aan de schenen eerder deze week. Francky Dury voert toch twee wijzigingen door. Vossen mag vanavond wél spelen, dus staat hij gewoon aan de aftrap in de plaats van Berahino. In de 4-4-2 van Essevee verdringt Govea met zijn meer offensieve kwaliteiten Seck op het middenveld.

17:19 vooraf, 17 uur 19.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Opstelling Charleroi. Ook al lijkt er in 2020 wat zand in de machine van Charleroi te zitten, Karim Belhocine houdt gewoon vast aan zijn recept. Hij stuurt dezelfde elf namen het veld op als vorige week, toen de Zebra's tegen Genk hun eerste competitienederlaag sinds begin oktober slikten. Opstelling Charleroi Ook al lijkt er in 2020 wat zand in de machine van Charleroi te zitten, Karim Belhocine houdt gewoon vast aan zijn recept. Hij stuurt dezelfde elf namen het veld op als vorige week, toen de Zebra's tegen Genk hun eerste competitienederlaag sinds begin oktober slikten.

17:04 vooraf, 17 uur 04.

16:45 vooraf, 16 uur 45. Vooraf. Zulte Waregem verliet deze week met opgeheven hoofd het bekertoernooi, maar dat betekent niet dat het seizoen afgelopen is voor Dury en zijn mannen. Essevee doet nog volop mee voor een plaatsje in Play-off I en treft vanavond met Charleroi een rechtstreekse concurrent. Sinds de winterstop draait het in het Zwarte Land iets stroever. Belhocine kan, met het zware programma van Charleroi in het achterhoofd, vanavond maar beter niet verliezen. Vooraf Zulte Waregem verliet deze week met opgeheven hoofd het bekertoernooi, maar dat betekent niet dat het seizoen afgelopen is voor Dury en zijn mannen. Essevee doet nog volop mee voor een plaatsje in Play-off I en treft vanavond met Charleroi een rechtstreekse concurrent. Sinds de winterstop draait het in het Zwarte Land iets stroever. Belhocine kan, met het zware programma van Charleroi in het achterhoofd, vanavond maar beter niet verliezen.

16:45 - Vooraf Vooraf, 16 uur 45

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Núrio, Marco Ilaimaharitra, Massimo Bruno, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh Opstelling Charleroi Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Massimo Bruno, Marco Ilaimaharitra, Núrio, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Maxime Busi, Nicolas Penneteau

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Davy De fauw, Sandy Walsh, Olivier Deschacht, Gideon Mensah, Gianni Bruno, Damien Marcq, Omar Govea, Abdoulaye Sissako, Jelle Vossen, Cyle Larin Opstelling Zulte Waregem Cyle Larin, Jelle Vossen, Abdoulaye Sissako, Omar Govea, Damien Marcq, Gianni Bruno, Gideon Mensah, Olivier Deschacht, Sandy Walsh, Davy De fauw, Sammy Bossut