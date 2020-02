LIVE: Cercle kent een droomstart tegen KV Mechelen

56' tweede helft, minuut 56. Hazard neemt Van Cleemput te grazen met een panna. De balende rechtsback komt nog wel terug, maar moet wel een hoekschop toestaan. In tussen is Dabila blijven liggen en wordt hij trekkebenend naar de kant begeleid door de fysio's. Hazard neemt Van Cleemput te grazen met een panna. De balende rechtsback komt nog wel terug, maar moet wel een hoekschop toestaan. In tussen is Dabila blijven liggen en wordt hij trekkebenend naar de kant begeleid door de fysio's.

51' tweede helft, minuut 51. Cercle komt er een eerste keer voorzichtig uit. Hotic duikt op rechts net op tijd op om de bal mee te nemen en hem voor doel te brengen, maar daar wordt Eppel niet gevonden. De thuisploeg lijkt ook meer voorzichtigheid te hebben ingebouwd. Cercle komt er een eerste keer voorzichtig uit. Hotic duikt op rechts net op tijd op om de bal mee te nemen en hem voor doel te brengen, maar daar wordt Eppel niet gevonden. De thuisploeg lijkt ook meer voorzichtigheid te hebben ingebouwd.

48' tweede helft, minuut 48. In de eerste helft was het nu al raak, maar nu zijn we nog niet eens in de buurt gekomen van een doelpunt. Al lijkt het wel alsof KV Mechelen iets meer controle heeft, iets waar ze voor de koffie nooit in slaagden. In de eerste helft was het nu al raak, maar nu zijn we nog niet eens in de buurt gekomen van een doelpunt. Al lijkt het wel alsof KV Mechelen iets meer controle heeft, iets waar ze voor de koffie nooit in slaagden.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. We beginnen er weer aan in Jan Breydel! Krijgen we opnieuw een blitzstart te zien of kiezen beide teams voor iets meer controle? Aftrap We beginnen er weer aan in Jan Breydel! Krijgen we opnieuw een blitzstart te zien of kiezen beide teams voor iets meer controle?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij KV Mechelen, Joachim Van Damme erin, Arjan Swinkels eruit wissel Arjan Swinkels Joachim Van Damme

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. Cercle kan met een goed gevoel en een oververdiende voorsprong gaan rusten. Na amper 10 minuten stond het al 2-1, waarna de kanonnen helaas zwegen. Kan de thuisploeg vanavond de drie broodnodige punten eindelijk eens vasthouden? Rusten geblazen Cercle kan met een goed gevoel en een oververdiende voorsprong gaan rusten. Na amper 10 minuten stond het al 2-1, waarna de kanonnen helaas zwegen. Kan de thuisploeg vanavond de drie broodnodige punten eindelijk eens vasthouden?

43' eerste helft, minuut 43. Peeters vergeet te scoren. Van Cleemput brengt zichzelf in de problemen en verliest de bal aan Hazard. Die legt prima terug op Peeters, die kan uithalen met links, maar zijn poging gaat zo'n halve meter naast! Dit was dé kans op 3-1! Peeters vergeet te scoren Van Cleemput brengt zichzelf in de problemen en verliest de bal aan Hazard. Die legt prima terug op Peeters, die kan uithalen met links, maar zijn poging gaat zo'n halve meter naast! Dit was dé kans op 3-1!

42' eerste helft, minuut 42. De Camargo voor het eerst. Met de rust in zicht laat De Camargo zich een allereerste keer zien! Hij gooit zich vol overtuiging naar een voorzet vanop links, maar raakt niet verder dan het zijnet. De Camargo voor het eerst Met de rust in zicht laat De Camargo zich een allereerste keer zien! Hij gooit zich vol overtuiging naar een voorzet vanop links, maar raakt niet verder dan het zijnet.

41' eerste helft, minuut 41. Vanop een meter of 20 probeert Hazard het met een afstandsschot, al gaat die meters over. Vanop een meter of 20 probeert Hazard het met een afstandsschot, al gaat die meters over.

40' eerste helft, minuut 40. Velkovski wordt prima vrijgespeeld op links, maar loopt dan zijn eigen ruimte dicht door naar binnen te kappen. Jammer, want de opbouw zag er veelbelovend uit. Velkovski wordt prima vrijgespeeld op links, maar loopt dan zijn eigen ruimte dicht door naar binnen te kappen. Jammer, want de opbouw zag er veelbelovend uit.

38' eerste helft, minuut 38. Even krijgen ze bij Cercle de bal niet helemaal weg. Bijna lijkt Storm te kunnen profiteren wanneer een tweede bal zijn weg op komt, maar komt net te laat om het leer te beroeren. Even krijgen ze bij Cercle de bal niet helemaal weg. Bijna lijkt Storm te kunnen profiteren wanneer een tweede bal zijn weg op komt, maar komt net te laat om het leer te beroeren.

36' eerste helft, minuut 36. Cercle blijft met voorsprong de betere ploeg op het veld. Hotic probeert het nog eens met een vroege voorzet vanop rechts, al wordt die al bij al vlot onklaar gemaakt. . Cercle blijft met voorsprong de betere ploeg op het veld. Hotic probeert het nog eens met een vroege voorzet vanop rechts, al wordt die al bij al vlot onklaar gemaakt.

35' eerste helft, minuut 35. Niet voor de eerste keer trapt Moser de bal onder lichte druk ongelukkig buiten. De jonge doelman lijkt niet altijd even zeker te zijn met de voeten. . Niet voor de eerste keer trapt Moser de bal onder lichte druk ongelukkig buiten. De jonge doelman lijkt niet altijd even zeker te zijn met de voeten.

32' eerste helft, minuut 32. Wouter Vrancken roept langs de zijlijn zijn jongens toe dat ze naar voren moeten spelen. Net op dat moment tikken ze de bal achterin rond zonder enige druk. De bezoekers zullen meer initiatief moeten nemen, maar lijken bang te zijn voor een snelle tegenprik. Wouter Vrancken roept langs de zijlijn zijn jongens toe dat ze naar voren moeten spelen. Net op dat moment tikken ze de bal achterin rond zonder enige druk. De bezoekers zullen meer initiatief moeten nemen, maar lijken bang te zijn voor een snelle tegenprik.

28' eerste helft, minuut 28. Hazard trekt met de bal aan de voet twee mannetjes naar zich toe en bedient Eppel op het juiste moment. De Hongaar geeft de bal helaas te snel terug, waardoor Swinkels nog bij Hazard staat om de bal te onderscheppen. Hazard trekt met de bal aan de voet twee mannetjes naar zich toe en bedient Eppel op het juiste moment. De Hongaar geeft de bal helaas te snel terug, waardoor Swinkels nog bij Hazard staat om de bal te onderscheppen.

26' Gele kaart voor Thibaut Peyre van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 26 Thibaut Peyre KV Mechelen

26' eerste helft, minuut 26. Peyre komt nóg meer te laat dan de gemiddelde Belgische trein. Hopeloos te laat, dus. Dat moet hij terecht bekopen met een geel karton. Peyre komt nóg meer te laat dan de gemiddelde Belgische trein. Hopeloos te laat, dus. Dat moet hij terecht bekopen met een geel karton.

25' eerste helft, minuut 25. Castro met de nodige save. Cercle vlamt nog eens door. Hotic zorgt voor de opening bij Biancone, die op zijn beurt goed teruglegt op Hoggas. De kapitein viseert de verste paal met een knappe plaatsbal, maar Castro duikt de bal heerlijk uit de lage hoek. Castro met de nodige save Cercle vlamt nog eens door. Hotic zorgt voor de opening bij Biancone, die op zijn beurt goed teruglegt op Hoggas. De kapitein viseert de verste paal met een knappe plaatsbal, maar Castro duikt de bal heerlijk uit de lage hoek.

23' eerste helft, minuut 23. Het is nu even stil, al is die mening zeker gekleurd door het razend vermakelijke begin van de wedstrijd. . Het is nu even stil, al is die mening zeker gekleurd door het razend vermakelijke begin van de wedstrijd.

19' eerste helft, minuut 19. De Camargo heeft het zwaar te verduren. Nu gaat de Braziliaanse Belg neer na een por van Chatziisaias, maar ref Geldhof geeft geen krimp en ook in de Var-bus blijft het stil. De Camargo heeft het zwaar te verduren. Nu gaat de Braziliaanse Belg neer na een por van Chatziisaias, maar ref Geldhof geeft geen krimp en ook in de Var-bus blijft het stil.

17' eerste helft, minuut 17. Even wordt het warm voor het Brugse doel. Hairemans neemt een afvallende bal op de slof, maar ziet zijn schot nog afwijken in hoekschop. Een nieuw doelpunt lijkt elk moment aan een van beide kanten te kunnen vallen. Even wordt het warm voor het Brugse doel. Hairemans neemt een afvallende bal op de slof, maar ziet zijn schot nog afwijken in hoekschop. Een nieuw doelpunt lijkt elk moment aan een van beide kanten te kunnen vallen.

15' eerste helft, minuut 15. Stef Peeters heeft iets heel moois in gedachten wanneer de hoekschop van Hoggas in zijn voeten gekopt wordt, maar hij mist zijn schot helemaal, waardoor ze bij KV zelfs mogen inwerpen. Stef Peeters heeft iets heel moois in gedachten wanneer de hoekschop van Hoggas in zijn voeten gekopt wordt, maar hij mist zijn schot helemaal, waardoor ze bij KV zelfs mogen inwerpen.

12' eerste helft, minuut 12. Hotic gaat graag neer na een miniem contact in de zestien. Geldhof fluit voor een overtreding, maar wel voor het handspel van de Bosniër. Hotic gaat graag neer na een miniem contact in de zestien. Geldhof fluit voor een overtreding, maar wel voor het handspel van de Bosniër.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Jordi Vanlerberghe van KV Mechelen. 2, 1. goal Cercle Brugge KV Mechelen 2 1

10' eerste helft, minuut 10. Ook KV deelt in het doelpuntenfestival. Drie doelpunten in tien minuten, wat een start! Vanlerberghe neemt de afvallende bal heerlijk op de slof en laat Moser geen schijn van een kans. Zo staat het plots 2-1 en is Cercle zijn buffer kwijt. Als ze zo blijven scoren, wordt dit een wedstrijd om van te smullen. Ook KV deelt in het doelpuntenfestival Drie doelpunten in tien minuten, wat een start! Vanlerberghe neemt de afvallende bal heerlijk op de slof en laat Moser geen schijn van een kans. Zo staat het plots 2-1 en is Cercle zijn buffer kwijt. Als ze zo blijven scoren, wordt dit een wedstrijd om van te smullen.

9' eerste helft, minuut 9. Geen drie doelpunten uit drie kansen voor Cercle. Hotic zet Corryn vlotjes van de bal en zet voor tot bij Hoggas, maar zijn schot in één tijd is te zwak om Castro te verontrusten. Geen drie doelpunten uit drie kansen voor Cercle. Hotic zet Corryn vlotjes van de bal en zet voor tot bij Hoggas, maar zijn schot in één tijd is te zwak om Castro te verontrusten.

8' eerste helft, minuut 8. Velkovski, vorige week nog debutant, gaat iets te enthousiast doordekken op De Camargo. Dat toont in elk geval dat de focus en vechtlust goed zitten bij de thuisploeg. Velkovski, vorige week nog debutant, gaat iets te enthousiast doordekken op De Camargo. Dat toont in elk geval dat de focus en vechtlust goed zitten bij de thuisploeg.

6' eerste helft, minuut 6. Cercle maakt al meteen een tweede! De hoge druk van Cercle levert meteen resultaat op, al helpt het gestuntel van Swinkels meer dan een handje. Hotic gaat dankbaar met de bal aan de haal en laat Castro zich al een tweede keer omdraaien. Cercle maakt al meteen een tweede! De hoge druk van Cercle levert meteen resultaat op, al helpt het gestuntel van Swinkels meer dan een handje. Hotic gaat dankbaar met de bal aan de haal en laat Castro zich al een tweede keer omdraaien.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Dino Hotic van Cercle Brugge. 2, 0. goal Cercle Brugge KV Mechelen 2 0

5' eerste helft, minuut 5. Even een kleine plaagstoot van KV, maar de spits komt net een voet te kort om Moser te verrassen. Even een kleine plaagstoot van KV, maar de spits komt net een voet te kort om Moser te verrassen.

4' eerste helft, minuut 4. Een droomstart voor Cercle dus, dat nu absoluut niet mag inzakken, maar ook niet naïef naar voren mag trekken. Een evenwichtsoefening die de laatste weken oh zo moeilijk bleek voor groen-zwart. Een droomstart voor Cercle dus, dat nu absoluut niet mag inzakken, maar ook niet naïef naar voren mag trekken. Een evenwichtsoefening die de laatste weken oh zo moeilijk bleek voor groen-zwart.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Márton Eppel van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge KV Mechelen 1 0

2' eerste helft, minuut 2. Cercle laat er geen gras over groeien! We zijn amper begonnen en Cercle staat zowaar op voorsprong! De hoekschop wordt snel kort genomen, waarna Eppel de voorzet genadeloos voorbij Bram Castro kopt! Cercle laat er geen gras over groeien! We zijn amper begonnen en Cercle staat zowaar op voorsprong! De hoekschop wordt snel kort genomen, waarna Eppel de voorzet genadeloos voorbij Bram Castro kopt!

1' eerste helft, minuut 1. Bij Cercle stormen ze van bij de aftrap meteen naar voren. De voorzet vanop links wordt makkelijk geweerd, maar de intentie is er al! Bij Cercle stormen ze van bij de aftrap meteen naar voren. De voorzet vanop links wordt makkelijk geweerd, maar de intentie is er al!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in Jan Breydel! Voor Cercle is het een van de laatste wedstrijden van de laatste kans. KV Mechelen kan ook geen steek laten vallen in hun zoektocht naar een PO1-ticket. Aftrap De bal rolt in Jan Breydel! Voor Cercle is het een van de laatste wedstrijden van de laatste kans. KV Mechelen kan ook geen steek laten vallen in hun zoektocht naar een PO1-ticket.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:48 vooraf, 19 uur 48. Mechelen voelt zich thuis op Cercle. Van de laatste 4 onderlinge duels op Jan Breydel, wonnen de bezoekers er maar liefst 3. Dat is natuurlijk wel al 5 jaar of langer geleden. Zo dateert het laatste duel al van maart 2015. Even ter illustratie: Wolski en Veselinovic scoorden toen voor KV. Andere tijden. Mechelen voelt zich thuis op Cercle Van de laatste 4 onderlinge duels op Jan Breydel, wonnen de bezoekers er maar liefst 3. Dat is natuurlijk wel al 5 jaar of langer geleden. Zo dateert het laatste duel al van maart 2015. Even ter illustratie: Wolski en Veselinovic scoorden toen voor KV. Andere tijden.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Vrancken wisselt na twee zware blessures. Bij de bezoekers enkel noodgedwongen wissels in vergelijking met vorige week. Toen zag KV Mechelen met Yannick Thoelen en Gustav Engvall twee sterkhouders uitvallen. Beide spelers staan voor een revalidatie van ettelijke maanden. Hun plek word ingenomen door Bram Castro en Geoffry Hairemans. Vrancken wisselt na twee zware blessures Bij de bezoekers enkel noodgedwongen wissels in vergelijking met vorige week. Toen zag KV Mechelen met Yannick Thoelen en Gustav Engvall twee sterkhouders uitvallen. Beide spelers staan voor een revalidatie van ettelijke maanden. Hun plek word ingenomen door Bram Castro en Geoffry Hairemans.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:37 vooraf, 19 uur 37. Aanvallende wissels bij Cercle. Ten opzichte van de zwakke partij en terechte nederlaag tegen Eupen, wisselt Bernd Storck zijn basiself op vier plaatsen. Stef Peeters en Kylian Hazard keren terug uit schorsing. Daarnaast worden ook Eppel en vooral Hotic beloond voor hun meer dan degelijke invalbeurt. Foster, Omolo, Gory en De Belder zijn de slachtoffers en nemen plaats op de bank. Aanvallende wissels bij Cercle Ten opzichte van de zwakke partij en terechte nederlaag tegen Eupen, wisselt Bernd Storck zijn basiself op vier plaatsen. Stef Peeters en Kylian Hazard keren terug uit schorsing. Daarnaast worden ook Eppel en vooral Hotic beloond voor hun meer dan degelijke invalbeurt. Foster, Omolo, Gory en De Belder zijn de slachtoffers en nemen plaats op de bank.

19:35 vooraf, 19 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:27 vooraf, 19 uur 27. De match van de waarheid - deel 5. Het begint wat eentonig te worden, dat moeten we toegeven. Toch is het week na week de match van de waarheid voor Cercle, waar de situatie er steeds slechter uitziet. Er is natuurlijk ook een tegenstander en die luistert naar de naam KV Mechelen. KV is slechts 3 punten verwijderd van de zesde plaats en heeft ook nog een inhaalwedstrijd tegen Charleroi te goed. Kunnen de Mechelaars zich na vanavond PO1-kandidaat bij uitstek noemen? De match van de waarheid - deel 5 Het begint wat eentonig te worden, dat moeten we toegeven. Toch is het week na week de match van de waarheid voor Cercle, waar de situatie er steeds slechter uitziet. Er is natuurlijk ook een tegenstander en die luistert naar de naam KV Mechelen. KV is slechts 3 punten verwijderd van de zesde plaats en heeft ook nog een inhaalwedstrijd tegen Charleroi te goed. Kunnen de Mechelaars zich na vanavond PO1-kandidaat bij uitstek noemen?

19:27 - Vooraf Vooraf, 19 uur 27

Opstelling Cercle Brugge. Lennart Moser, Giulian Biancone, Dimitrios Chatziisaias, Kouadio-Yves Dabila, Dimitar Velkovski, Dino Hotic, Stef Peeters, Kevin Hoggas, Lassana Coulibaly, Kylian Hazard, Márton Eppel Opstelling Cercle Brugge Márton Eppel, Kylian Hazard, Lassana Coulibaly, Kevin Hoggas, Stef Peeters, Dino Hotic, Dimitar Velkovski, Kouadio-Yves Dabila, Dimitrios Chatziisaias, Giulian Biancone, Lennart Moser

Opstelling KV Mechelen. Bram Castro, Jules Van Cleemput, Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Alexander Corryn, Onur Kaya, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Jordi Vanlerberghe, Igor De Camargo, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Igor De Camargo, Jordi Vanlerberghe, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Onur Kaya, Alexander Corryn, Thibaut Peyre, Arjan Swinkels, Jules Van Cleemput, Bram Castro