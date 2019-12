LIVE: Kan Antwerp profiteren van het Brugse gelijkspel in Gent?

17:54 vooraf, 17 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:53 vooraf, 17 uur 53. Alexandre Boucaut is de scheidsrechter die de wedstrijd op Stayen in goede banen moet leiden. Alexandre Boucaut is de scheidsrechter die de wedstrijd op Stayen in goede banen moet leiden.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Het ontbreken van Mbokani is natuurlijk een groot gemis, maar we hebben alle vertrouwen in Gano als zijn vervanger. Ook de andere nieuwkomers hebben getoond aanvallend sterk te zijn. Laszlo Bölöni, coach Antwerp. Het ontbreken van Mbokani is natuurlijk een groot gemis, maar we hebben alle vertrouwen in Gano als zijn vervanger. Ook de andere nieuwkomers hebben getoond aanvallend sterk te zijn. Laszlo Bölöni, coach Antwerp

17:49 vooraf, 17 uur 49. De pandoering tegen Zulte Waregem heeft lang nagezinderd. We hebben deze week zelfs een training laten vallen om de kopjes leeg te maken. Antwerp heeft een erg goede ploeg, maar vorig jaar heeft STVV er thuis wel van gewonnen. Nicky Hayen, coach STVV. De pandoering tegen Zulte Waregem heeft lang nagezinderd. We hebben deze week zelfs een training laten vallen om de kopjes leeg te maken. Antwerp heeft een erg goede ploeg, maar vorig jaar heeft STVV er thuis wel van gewonnen. Nicky Hayen, coach STVV

17:30 vooraf, 17 uur 30. STVV heeft wat recht te zetten. Sint-Truiden liet zich vorige week gewillig naar de slachtbank leiden tegen Zulte Waregem (5-1). De Limburgers willen die pandoering voor eigen volk rechtzetten en rekenen daarvoor op drie nieuwe namen. Colombatto (geschorst), De Bruyn (geblesseerd) en Sousa staan vanavond niet aan de aftrap, Balongo, De Ridder en Acolatse zijn er wel bij. STVV-topschutter Boli is nog altijd geblesseerd. STVV heeft wat recht te zetten Sint-Truiden liet zich vorige week gewillig naar de slachtbank leiden tegen Zulte Waregem (5-1). De Limburgers willen die pandoering voor eigen volk rechtzetten en rekenen daarvoor op drie nieuwe namen. Colombatto (geschorst), De Bruyn (geblesseerd) en Sousa staan vanavond niet aan de aftrap, Balongo, De Ridder en Acolatse zijn er wel bij. STVV-topschutter Boli is nog altijd geblesseerd.

17:26 vooraf, 17 uur 26. Mbokani geschorst, Gano start. Laszlo Bölöni kan vanavond niet rekenen op topschutter Mbokani. De onbetwiste nummer 1 in de aanval van Antwerp pakte tegen Standard woensdag zijn vijfde gele kaart en zit een speeldag schorsing uit. Gano moet zijn afwezigheid doen vergeten. Benson, die een heerlijke goal maakte op Sclessin, mag starten in Sint-Truiden, Hongla vliegt uit de ploeg. Refaelov neemt zijn basisplaats weer over van Baby, Mirallas wordt vervangen door Rodrigues. Mbokani geschorst, Gano start Laszlo Bölöni kan vanavond niet rekenen op topschutter Mbokani. De onbetwiste nummer 1 in de aanval van Antwerp pakte tegen Standard woensdag zijn vijfde gele kaart en zit een speeldag schorsing uit. Gano moet zijn afwezigheid doen vergeten. Benson, die een heerlijke goal maakte op Sclessin, mag starten in Sint-Truiden, Hongla vliegt uit de ploeg. Refaelov neemt zijn basisplaats weer over van Baby, Mirallas wordt vervangen door Rodrigues.

17:19 vooraf, 17 uur 19. Antwerp heeft er een goede week opzitten. Antwerp blijft hoe dan ook tweede in de stand na deze speeldag, maar wil natuurlijk voortborduren op het elan van de voorbije week. Afgelopen zaterdag won het in eigen huis van Eupen. Een weergaloze vrije trap van Refaelov legde in het slot van de wedstrijd de georganiseerde bezoekers uiteindelijk het zwijgen op. In de Croky Cup pakte Antwerp woensdag de scalp van Standard. Lamkel Ze eiste een hoofdrol op. . Antwerp heeft er een goede week opzitten Antwerp blijft hoe dan ook tweede in de stand na deze speeldag, maar wil natuurlijk voortborduren op het elan van de voorbije week. Afgelopen zaterdag won het in eigen huis van Eupen. Een weergaloze vrije trap van Refaelov legde in het slot van de wedstrijd de georganiseerde bezoekers uiteindelijk het zwijgen op. In de Croky Cup pakte Antwerp woensdag de scalp van Standard. Lamkel Ze eiste een hoofdrol op.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Voorbeschouwing. Antwerp is naar Limburg afgereisd voor de wedstrijd tegen STVV. The Great Old kan profiteren van het gelijkspel van Club Brugge in Gent eerder deze namiddag om de kloof met de leider te verkleinen tot 6 punten. Aftrap om 18.00u. Voorbeschouwing Antwerp is naar Limburg afgereisd voor de wedstrijd tegen STVV. The Great Old kan profiteren van het gelijkspel van Club Brugge in Gent eerder deze namiddag om de kloof met de leider te verkleinen tot 6 punten. Aftrap om 18.00u.

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Ibrahima Sankhon, Chris Durkin, Samy Mmaee, Pol García, Jordan Botaka, Samuel Asamoah, Steve de Ridder, Elton Acolatse, Yuma Suzuki, Nelson Balongo Opstelling STVV Nelson Balongo, Yuma Suzuki, Elton Acolatse, Steve de Ridder, Samuel Asamoah, Jordan Botaka, Pol García, Samy Mmaee, Chris Durkin, Ibrahima Sankhon, Daniel Schmidt

Opstelling Antwerp. Sinan Bolat, Aurélio Buta, Wesley Hoedt, Dino Arslanagic, Ritchie De Laet, Alexis De Sart, Lior Refaelov, Benson Manuel, Didier Lamkel Ze, Ivo Rodrigues, Zinho Gano Opstelling Antwerp Zinho Gano, Ivo Rodrigues, Didier Lamkel Ze, Benson Manuel, Lior Refaelov, Alexis De Sart, Ritchie De Laet, Dino Arslanagic, Wesley Hoedt, Aurélio Buta, Sinan Bolat