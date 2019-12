Smeert Club Gent vanmiddag zijn eerste thuisnederlaag aan?

10:21 vooraf, 10 uur 21. Gent sterk thuis, maar Club won er al vaak. AA Gent haalde dit seizoen in eigen huis 25 op 27. Alleen tegen Antwerp (1-1) liet het punten liggen. Voor de rest won het al zijn thuismatchen. Het is het 148e duel tussen beide teams in eerste klasse. Gent won 27 van de vorige duels thuis, Club won er 26 van de 73. Vorig seizoen won blauw-zwart 2 keer in Gent: met 0-4 in de competitie en met 0-1 in POI. Gent sterk thuis, maar Club won er al vaak AA Gent haalde dit seizoen in eigen huis 25 op 27. Alleen tegen Antwerp (1-1) liet het punten liggen. Voor de rest won het al zijn thuismatchen. Het is het 148e duel tussen beide teams in eerste klasse. Gent won 27 van de vorige duels thuis, Club won er 26 van de 73. Vorig seizoen won blauw-zwart 2 keer in Gent: met 0-4 in de competitie en met 0-1 in POI.

10:20 vooraf, 10 uur 20. Als je op zo'n jonge leeftijd je moeder verliest, is het belangrijk dat je een goed vangnet rond je hebt. Wij, als KAA Gent, zijn dat vangnet voor hem. Jonathan wil zo snel mogelijk weer op het veld staan en knokken voor de ploeg. Dat siert hem. Hij heeft tijdens zijn afwezigheid ook gezien hoe de supporters hem een hart onder de riem hebben gestoken. Hij wil op het veld iets terugdoen voor hen. Jess Thorup.

10:18 vooraf, 10 uur 18. David in de selectie. Jonathan David behoort tot de selectie. Door de dood van zijn moeder verbleef de 19-jarige een tijdje in Canada. Sinds het begin van deze week is hij weer in Gent.

10:16 vooraf, 10 uur 16. "Thuis kunnen we net iets meer". Voor Gent is de komst van Club altijd "de match van het seizoen". Thorup: "Dat was één van de eerste zaken die me duidelijk werden toen ik hier begon. Dit duel leeft heel hard bij onze supporters. Ook bij ons, maar de insteek blijft dezelfde: we willen winnen. We spelen thuis en dan kunnen we dat we net dat tikkeltje meer.".

10:16 vooraf, 10 uur 16. "Deze week kwam als geroepen". AA Gent had sinds lang nog eens een rustige week wegens geen "verplichtingen" meer in de beker van België. "Na 33 wedstrijden in 5 maanden zit het ritme er goed in. Fysiek merk je dan wel dat er zich hier en daar kwaaltjes voordoen, daarom kwam deze week als geroepen", zegt coach Thorup.

10:13 vooraf, 10 uur 13. Topper-tijd! AA Gent krijgt vanmiddag bezoek uit Brugge. Competitieleider Club komt voor niets minder dan de 3 punten naar de Ghelamco Arena, benieuwd wat Gent daar tegenover kan stellen. Volg de match vanaf 14.30u live met tekst in dit artikel én met audio. En/of luister op jouw radio naar Radio 1.