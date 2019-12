Cercle gaat na "toffe" karting-sessie op zoek naar driepunter tegen Essevee

12:27 vooraf, 12 uur 27. "Geen schade lijden". Zulte Waregem speelt in enkele dagen tijd twee keer in het Jan Breydelstadion. Vanavond dus tegen Cercle en op tweede kerstdag tegen Club Brugge. In zijn vooruitblik naar de match van vandaag zei trainer Dury: "We moeten gebruik maken van ons goede gevoel om geen schade te lijden.". "Geen schade lijden" Zulte Waregem speelt in enkele dagen tijd twee keer in het Jan Breydelstadion. Vanavond dus tegen Cercle en op tweede kerstdag tegen Club Brugge. In zijn vooruitblik naar de match van vandaag zei trainer Dury: "We moeten gebruik maken van ons goede gevoel om geen schade te lijden."

12:22 vooraf, 12 uur 22. Essevee heeft de smaak te pakken. Zulte Waregem zit in de winning mood. Het pakte in zijn laatste 4 wedstrijden 9 punten: overwinningen tegen KV Mechelen, Eupen en STVV. Alleen in Gent werd verloren. Deze week won het in de kwartfinales van de beker ook nog eens van Charleroi.

12:20 vooraf, 12 uur 20. Geen Taravel, wel De Belder. Bij Cercle ontbreekt Jérémy Taravel met een blessure. Wél weer van de partij is Dylan De Belder, die eindelijk verlost is van blessureleed. .

12:16 vooraf, 12 uur 16. We hebben deze week gesproken over onze 3-0-nederlaag in Charleroi, hebben de ploeg weer opgebouwd en hadden woensdag een toffe groepsactiviteit. We zitten in een moeilijke situatie, maar we hebben alles nog in eigen handen. Maar dat we iets moeten doen, is zeker. We moeten een goeie match spelen tegen een zeer sterk Zulte Waregem. We moeten hen verslaan en de 3 punten pakken. . Cercle-coach Storck.

12:14 vooraf, 12 uur 14. Karting! De boog kan niet altijd gespannen staan en dus zijn de spelers en technische staf van Cercle hun zinnen woensdag gaan verzetten. In een kartingbaan sprongen de vonken er vanaf, zo bewijst bovenstaand filmpje.

12:12 vooraf, 12 uur 12. Belangrijke partij in het Jan Breydelstadion. Cercle Brugge krijgt vanavond Zulte Waregem over de vloer. In klassementstermen: de rode lantaarn versus het nummer 6. Na een 0 op 9 (verlies tegen Standard, Genk en Charleroi) zoekt Cercle de 3 punten, maar dat doet Essevee met een sterke 9 op 12 evenzeer.