Na hun dramatische 2 op 24 kampeert KV Oostende in de kelder van het klassement in de Jupiler Pro League. STVV scoorde vorige week dan weer een knappe driepunter in Mechelen en staat in de middenmoot. Spelen de Kustboys in Sint-Truiden de kopzorgen van zich af? Volg het hier fase per fase vanaf 20u00.