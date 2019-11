LIVE: Mazzu wisselt 6 Genk-spelers voor confrontatie met Eupen

17:55 vooraf, 17 uur 55. Wesli De Cremer is aangeduid om de wedstrijd in goede banen te leiden. Wesli De Cremer is aangeduid om de wedstrijd in goede banen te leiden.

17:48 vooraf, 17 uur 48. We hebben am Kehrweg nog niet kunnen winnen, maar willen dat absoluut eens realiseren voor onze fans. Ze verdienen dat, maar tegen de regerende landskampioen is dat allerminst een evidentie. Benat San Jose, coach KAS Eupen.

17:44 vooraf, 17 uur 44. De opdracht van vandaag is om meteen goed in de wedstrijd te zitten. Al te vaak spelen we vanuit de reactie. Dat moet vandaag maar eens anders. Felice Mazzu, coach KRC Genk.

17:28 vooraf, 17 uur 28. Mazzu roteert: liefst 6 wissels. Genk-coach Mazzu zoekt nog altijd naar zijn beste ploeg en wisselt opvallend veel spelers na het 2-2-gelijkspel thuis tegen Antwerp. Achterin blijft enkel Lucumi staan. Dewaest wordt vervangen door Cuesta, De Norre door Maehle en Uronen door Wouters. Op het middenveld verliest Heynen zijn plaats aan Hrosovsky, terwijl Bongonda de voorkeur krijgt op Ito. Samatta, in Genk nog trefzeker, verliest zijn plaats aan Odey.

17:23 vooraf, 17 uur 23. Opstelling KAS Eupen. Na een 7 op 9 heeft Benat San Jose geen redenen om zijn elftal te wijzigen. Dezelfde elf spelers als in Kortrijk staan aan de aftrap. Bolingi, die de Kerels met twee doelpunten knock-out klopte, wil na zijn eerste treffers dit seizoen een verlengstuk breien aan zijn goede vorm.

17:12 vooraf, 17 uur 12. Genk bewandelt dezelfde piste als in de voorgaande jaren, maar na een kampioenenjaar zet je altijd een stapje terug. Het komt absoluut goed met dit Genk, maar het zal tijd vragen. Sef Vergoossen, ex-kampioenenmaker van Racing Genk.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Genk zit in een sukkelstraatje. De Genkse motor geraakt voorlopig niet aan de praat en als we kijken naar het verleden is dat geen verrassing in een postkampioenenjaar. Sef Vergoossen werd aan de tand gevoeld over de Genkse wisselvalligheid.

16:48 vooraf, 16 uur 48. Panda's kruipen weg uit de degradatiezone. Dankzij een 2-3-overwinning bij Oostende, een 0-0 gelijkspel in eigen huis tegen Anderlecht en een 1-2-zege in Kortrijk is KAS Eupen weggekropen uit de degradatiezone. Het telt 6 punten meer dan Waasland-Beveren, de op één na laatste, en heeft een kloofje van 9 punten met rode lantaarn Cercle Brugge.

16:47 vooraf, 16 uur 47. Voorbeschouwing. Voor Racing Genk loopt het seizoen vooralsnog niet zoals het zou moeten. De landskampioen beukt wel aan de poort van de top 6, maar laat veel te vaak punten liggen. Eupen is met 7 op 9 in vorm en kijkt vol vertrouwen uit naar de komst van de Limburgers.

16:47 - Vooraf Vooraf, 16 uur 47

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Nils Schouterden, Danijel Milicevic, Omid Ebrahimi, Jordi Amat, Jens Cools, Jonathan Bolingi, Jon Bautista

Opstelling KRC Genk. Gaëtan Coucke, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Dries Wouters, Dieumerci Ndongala, Sander Berge, Patrik Hrošovský, Theo Bongonda, Stephen Odey, Paul Onuachu