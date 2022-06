Oekraïense WK-droom eindigt in tranen, Wales mag wel naar WK in Qatar

Ondanks de vocale steun van een uitverkocht stadion in Cardiff was Oekraïne de betere ploeg in Wales in een emotioneel beladen duel. Maar de Welshe doelman Hennessey lag telkens in de weg. En net na het halfuur sloeg het noodlot toe voor Oekraïne.

Jarmolenko schatte een vrije trap van Gareth Bale verkeerd in en verschalkte zijn eigen doelman met een rake kopbal: 1-0 voor Wales tegen de gang van het spel in.

Oekraïne was aangeslagen, maar omdat Ramsey, Bale en Johnson de 2-0 lieten liggen, bleef Oekraïne hopen op een gelijkmaker. Jaremstsjoek kreeg een rebound niet in doel en Hennessey had in de slotfase nog een redding in huis op de kopbal van Dovbyk.

Ondanks 61 procent balbezit, 24 doelpogingen waarvan 9 binnen het kader, eindigde de wedstrijd met Oekraïense tranen. Zowel op het veld als in de tribune. Wales, dat op het WK in groep B terecht komt met Engeland, de Verenigde Staten en Iran, mag voor het eerst sinds 1958 naar de eindronde van het WK voetbal.