België - Wales LIVE: Anderlecht-verdediger Zeno Debast (18) staat meteen in de basis

Nederland voetbalt vanavond in en tegen Polen. Zondag volgt in Amsterdam een nieuwe Derby der Lage Landen. De vorige editie eindigde op België - Nederland 1-4 .

vooraf, 20 uur 20. Na 4 speeldagen staan de Rode Duivels met 7 punten op de tweede plaats, op 3 punten van leider Nederland. Als België nog aanspraak wil maken op de Final 4 van de Nations League moet het minstens even goed doen als Oranje. Nederland voetbalt vanavond in en tegen Polen. Zondag volgt in Amsterdam een nieuwe Derby der Lage Landen. De vorige editie eindigde op België - Nederland 1-4 . .

Roberto Martinez kondigde vooraf aan dat hij iets nieuws ging proberen in de verdediging en dat doet hij ook. Niet alleen maakt Zeno Debast zijn debuut, de volledige defensie bestaat uit spelers die in eigen land voetballen.

vooraf, 19 uur 52. een Jupiler Pro League-defensie. Roberto Martinez kondigde vooraf aan dat hij iets nieuws ging proberen in de verdediging en dat doet hij ook. Niet alleen maakt Zeno Debast zijn debuut, de volledige defensie bestaat uit spelers die in eigen land voetballen. Alderweireld komt uit voor Antwerp, Vertonghen en Debast verdedigen de kleuren van Anderlecht. .

clock 19:30

vooraf, 19 uur 30. Wales: Gareth Bale op de bank. Gareth Bale (33) staat niet aan de aftrap bij Wales. Net als bij zijn huidige club Los Angeles FC verwarmt hij de bank. De voormalige aanvaller van Tottenham en Real Madrid maakte al 39 doelpunten voor Wales in zijn carrière. Vanavond is het in eerste instantie aan Johnson, Moore of James om te scoren. .