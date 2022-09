Nederland wint vlot van Polen, maar heeft ook zorgen na blessures Depay en Koopmeiners

Het blijft indrukwekkend wat Louis van Gaal in ongeveer een jaar tijd heeft neergezet bij Oranje.



De charismatische bondscoach veranderde een nationale ploeg op de dool in een overtuigend collectief dat moeilijk opzij te zetten is. Alle cijfers bewijzen dat: 9 zeges en 4 draws voor vanavond.

Straf.



Tegen Polen mocht nummer 10 bijgeschreven worden. Na amper een kwartier kwam Nederland - met de 38-jarige debutant Pasveer in doel - op voorsprong via een prachtige aanval.

PSV-sensatie Cody Gakpo was het eindstation van een aanval langs 21 perronnetjes. Het zegt alles over het zwierige voetbal van Oranje, dat met Bergwijn, Depay en Berghuis veel frivoliteit in huis heeft.



Nochtans was de avond in Warschau met een flinke domper begonnen voor de bezoekers. Na 49 seconden kon middenvelder Teun Koopmeiners al niet meer verder na een ongelukkig luchtduel.