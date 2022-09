België-Wales: Boyata niet inzetbaar, Wales "neemt geen risico met Bale"

De Rode Duivels kunnen donderdagavond in het Nations League-duel tegen Wales geen beroep doen op Dedryck Boyata, zo bevestigde bondscoach Roberto Martinez tijdens het persmoment in Tubeke.

De verdediger van Club Brugge ontbrak dinsdag al op het trainingsveld. Jason Denayer volgt een individueel programma en komt niet aanmerking voor de twee interlands. Denayer zit al de hele zomer zonder club en mist zo wedstrijdritme.

"Boyata speelt niet uit voorzorg", zo liet de bondscoach weten. "Die beslissing is in overleg met de medische staf genomen. Nadien zullen we zien of hij in aanmerking komt voor het duel in Nederland."

Achter de naam van Amadou Onana staat nog een vraagteken. De beloftevolle middenvelder van Everton heeft vorig weekend in een duel bij zijn club een trap gekregen. "En dus moeten we voorzichtig zijn. De volgende 24 uur zijn cruciaal om te zien of hij kan aantreden tegen Wales."