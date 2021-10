LIVE: Martinez geeft Tielemans voorkeur op Vanaken tegen Frankrijk

19:59 vooraf, 19 uur 59.

Broers Hernandez in de basis. Thorgan Hazard moest zoals bekend geblesseerd afhaken bij de Rode Duivels. Samen met broer Eden spelen zit er vanavond dus niet in. Bij de Fransen verschijnt er zowaar wel een broederpaar aan de aftrap. Theo en Lucas Hernandez staan allebei in de basis. Ze worden zo de eerste broers die samen voor Frankrijk uitkomen sinds de broers Revelli in 1974.

Frankrijk begint zonder Kimpembe aan de wedstrijd. De gouden drietand Benzema-Mbappé-Griezmann is wel op de afspraak.

Nog eens de 11 namen: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard en R. Lukaku.

Martinez geeft Tielemans de voorkeur op Vanaken tegen Frankrijk. Denayer blijkt fit genoeg en staat eveneens aan de aftrap.

Romelu Lukaku: "Ik wil een trofee winnen, dat is mijn motivatie". Romelu Lukaku sprak voor de eindfase in de Nations League op de UEFA-site over zijn ambities bij de nationale ploeg. "Ik ben er al lang bij en we hebben al veel ups en downs gehad, maar als team zijn we altijd blijven groeien. Ons ultieme doel blijft om te winnen, om een toernooi te winnen." Lukaku is ook topschutter voor ons land. "Dat is mooi, maar ik wil vooral scoren én winnen. Ik ben blij dat we heel veel matchen winnen. Maar uiteindelijk wil je vooral een trofee winnen, dat is mijn motivatie." "De voorbije jaren waren de verwachtingen altijd hoog. In 2016 hebben we die niet ingelost en dat kwam hard aan. In 2018 deden we het wel redelijk goed. Nu moeten we het in deze Nations League echt goed doen, zodat we kunnen pieken op het aankomende WK."

Tielemans: "Eén hoekschop maakte verschil op het WK". Youri Tielemans kent een moeilijk seizoensbegin bij Leicester City. "Het klopt dat we bij Leicester een lastige seizoensstart kennen. Misschien helpt deze onderbreking daar wel bij." Tijdens de onderbreking van het clubvoetbal krijgt de Rode Duivel wereldkampioen Frankrijk voorgeschoteld. "Onze vorige ontmoeting konden zij winnen. Toen kwam het op één detail aan: een hoekschop. Jammer, want we maakten toen niet veel fouten. Details zullen opnieuw doorslaggevend zijn." Tielemans ziet wel een belangrijk verschil voor de wedstrijd vanavond: "Bij Frankrijk is Kanté er niet bij en dat scheelt toch wel. Zonder Kanté is het een andere ploeg."



Alle 24 Duivels op laatste training in Turijn. 24 spelers, 20 veldspelers en 4 doelmannen, verschenen vanavond in het Juventusstadion in Turijn op het veld voor de laatste training van de Rode Duivels voor het duel van morgen. Eerder op woensdag raakte bekend dat Thorgan Hazard niet van de partij zal zijn in Noord-Italië. De vleugelspeler van Borussia Dortmund haakte geblesseerd af en werd vervangen door Arthur Theate, die overgeheveld werd van de beloften. Zo zit er plots een verdediger meer in de selectie van Roberto Martinez, die met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata en Jason Denayer slechts 4 verdedigers had opgeroepen. Die laatste trainde gisteren nog individueel vanwege een overbelasting, maar sloot woensdag opnieuw bij de groep aan en is speelklaar voor het duel tegen de Fransen.



Eerder op woensdag raakte bekend dat Thorgan Hazard niet van de partij zal zijn in Noord-Italië. De vleugelspeler van Borussia Dortmund haakte geblesseerd af en werd vervangen door Arthur Theate, die overgeheveld werd van de beloften.



Zo zit er plots een verdediger meer in de selectie van Roberto Martinez, die met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata en Jason Denayer slechts 4 verdedigers had opgeroepen. Die laatste trainde gisteren nog individueel vanwege een overbelasting, maar sloot woensdag opnieuw bij de groep aan en is speelklaar voor het duel tegen de Fransen.

Deschamps: "Wedstrijd van morgen verandert niets aan WK". Wie België - Frankrijk zegt, denkt snel terug aan de halve finales van het WK in Rusland. Een geslepen Frankrijk won de wedstrijd met 1-0. "Na de wedstrijd in Rusland is er aan beide kanten uitgehaald in de pers, zijn er zaken uit de context gehaald, geïnterpreteerd, wat dan weer tot nieuwe uitlatingen geleid heeft, al dan niet terecht", zegt de Franse bondscoach over die match. "Ik voel op de eerste plaats veel respect voor de tegenstander en bondscoach Roberto Martinez." "Zo'n wedstrijd wil iedereen spelen", gaat Deschamps voort. "De adrenaline stroomt dan en vanaf de eerste wedstrijd moet er gewonnen worden." "Wat er in Rusland gebeurd is, dateert al van drie jaar geleden. Die wedstrijd van morgen verandert daar niets meer aan."

"Na de wedstrijd in Rusland is er aan beide kanten uitgehaald in de pers, zijn er zaken uit de context gehaald, geïnterpreteerd, wat dan weer tot nieuwe uitlatingen geleid heeft, al dan niet terecht", zegt de Franse bondscoach over die match. "Ik voel op de eerste plaats veel respect voor de tegenstander en bondscoach Roberto Martinez."

"Zo'n wedstrijd wil iedereen spelen", gaat Deschamps voort. "De adrenaline stroomt dan en vanaf de eerste wedstrijd moet er gewonnen worden."

"Wat er in Rusland gebeurd is, dateert al van drie jaar geleden. Die wedstrijd van morgen verandert daar niets meer aan."

Franse bondscoach: "Trofee die we willen winnen". Frankrijk staat net als België voor de eerste keer in de Final Four van de Nations League. "Vroeger waren er twee toernooien die van tel waren: het EK en het WK", zegt de Franse selectieheer Didier Deschamps. "Nu komt de Nations League daarbij. Prestigieus, want er is een trofee te winnen. We zijn allemaal competitief en dan komt het maar op één ding aan: winnen. We spelen hier tegen de beste ploegen van Europa en daar kan je alleen maar naar uitkijken."

"Nu komt de Nations League daarbij. Prestigieus, want er is een trofee te winnen. We zijn allemaal competitief en dan komt het maar op één ding aan: winnen. We spelen hier tegen de beste ploegen van Europa en daar kan je alleen maar naar uitkijken."

Buona sera Italia! De Rode Duivels zijn aangekomen in Turijn. Vanavond staan bondscoach Roberto Martinez en goalgetter Romelu Lukaku de pers te woord in Turijn.

