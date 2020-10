Spanje doet het erg zuinig tegen Zwitserland

Spanje had tegen de stugge Zwitsers wel de meeste kansen, al was de eerste grote mogelijkheid wel voor de bezoekers. Benito kon een prima kans op de 0-1 niet verzilveren. Aan de overkant ging de bal er na een kwartier wel in: Oyarzabal profiteerde van gekrassel in de Zwitserse afweergordel.

Spanje, met onder meer Ansu Fati, Feran Torres en Dani Olmo in de basis, bleef ook na de 1-0 baas over het spel. De thuisploeg had nog enkele mogelijkheden, maar scoren lukte niet meer. Dat bleek geen probleem, omdat ook de Zwitsers hun tegenprikjes niet konden afmaken.

Spanje gaat zo aan de leiding in groep 4, met 7 punten uit 3 wedstrijden. Duitsland volgt na de zege in Oekraïne op 2 punten van de Spanjaarden.