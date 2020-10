Duitsland kan tegen Oekraïne eindelijk eerste keer winnen in Nations League

Door de positieve coronatest van drie Oekraïense keepers moest bondscoach Sjevtsjenko voor de tweede match op rij beroep doen op Georgij Buschan (26), de doelman van Dinamo Kiev. Ook Roman Jaremtsjoek (AA Gent) en Bohdan Michailitsjenko (Anderlecht) stonden in de basis.

Tegen Frankrijk moest Buschan zich nog zeven keer omdraaien, maar bij zijn tweede cap tegen Duitsland had hij duidelijk al meer zelvertrouwen. Buschan redde onder meer pogingen van Gnabry en Goretzka, maar bij de intikker van Ginter was hij kansloos: 0-1

Na de pauze sloeg Buschan onverwacht aan het blunderen. Een ongevaarlijke voorzet van Klostermann glipte door zijn handen, Goretzka kon eenvoudig binnenkoppen.

De aansluitingstreffer van Roeslan Malinovski (ex-Genk) kwam te laat om de eerste Duitse zege in de Nations League te vergallen. In de eerste editie bleef Duitsland nog zegeloos in een zware groep met Frankrijk en Nederland. Dit jaar bleef het twee keer op 1-1 steken tegen Spanje en Zwitserland.