Recordreeks Romelu Lukaku na 9 (!) jaar ten einde, AS Roma verrassend onderuit

Roma ziet Slavia Praag zo naast zich komen in de stand, maar houdt wel nog een mooie marge over op nummer drie Servette.

Het slaagde er amper in om kansen bij elkaar voetballen en zag de thuisploeg kort na rust verdiend de score openen. Een kwartier voor tijd deed Masopust de boeken helemaal dicht.

AS Roma speelt een bijzonder zwakke partij tegen het Tsjechische Slavia Praag.

Lukaku zocht, maar vond geen kans om de wedstrijd weer spannend te maken.



Doordat de Belgische recordschutter niet tot scoren kwam, is zijn bijzonder straffe Europa League-reeks eindelijk ten einde. Voor het eerst in 15 wedstrijden kwam Lukaku niet tot scoren in de competitie.



De reeks van Lukaku begon in 2014 bij Everton, duurde nadien voort bij Inter en werd ook bij AS Roma lange tijd in ere gehouden.