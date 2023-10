BEKIJK: 14 matchen op rij! Romelu Lukaku schiet opnieuw raak in Europa League en helpt Roma aan perfect rapport

Na die twee snelle doelpunten moest er overigens niet meer gejuicht worden. Lukaku ging enkele minuten voor tijd onder een luid applaus naar de kant - zondag wacht voor hem de veelbesproken terugkeer naar Inter.

De straffe Europa League-reeks van Lukaku begon overigens in 2014 bij Everton, duurde nadien voort bij Inter en wordt nu ook bij AS Roma in ere gehouden. Geen enkele speler deed ooit straffer in de competitie.