Burgess scoort levensbelangrijke winning goal voor Union in de 94e minuut

Union-LASK kort samengevat:

Onherkenbaar Union voor rust

In eigen land is Union autoritair leider, maar in de Europa League wil(de) het voor de Brusselaars dit seizoen niet lukken.

In het Lotto Park wilde de competitieleider daar absoluut verandering in brengen, maar voor de rust gaf het niet thuis tegen LASK Linz. Na een dik kwartier spelen was het al een eerste keer alarmfase rood, gelukkig voor Union keerde Mac Allister nog net voor de lijn.

Uitstel, maar geen afstel voor de bezoekers, die niet veel later wel het net van Moris deden trillen. Usor werd aan de tweede paal helemaal vergeten en kon niet meer missen.

Het antwoord van de “thuisploeg” kwam weinig verrassend van smaakmaker Amoura. Hij bleef ijzig kalm oog-in-oog met Lawal en schoof de gelijkmaker netjes binnen.

Lang kon hij niet genieten van zijn 7e goal in 7 wedstrijden want de Turkse ref had in de opbouw een lichte duwfout van Lazare gezien en keurde de 1-1 terecht af.

Union mocht nog van geluk spreken dat het na rust niet één, maar twee goals moest ophalen, want Moris bracht in de toegevoegde tijd van de eerste helft nog uitstekend redding met een beenveeg op een schot van Ljubicic.