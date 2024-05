LIVESTREAM: Leverkusen in de penarie, tweeklapper van Lookman zet Atalanta in een zetel

Geniale en gekke Atalanta-coach

Filip Joos voorspelt dat we een hoogstaande finale zullen voorgeschoteld krijgen.



"Ik ga er echt voor zitten", vertelde hij in 90 Minutes. "Het zijn twee ploegen die hun eigen speelstijl niet kunnen verloochenen."



"Ik denk dat het een wereldmatch wordt, of toch op zijn minst de beste finale van de drie. Niet qua absoluut niveau, dat zal Real Madrid wel zijn. Maar qua spektakelwaarde en intensiteit."



Welk team heeft de beste kaarten in handen?



"Atalanta heeft de kwaliteit om een ploeg te onderdrukken. Hun coach Gasperini is geniaal en gek. Het is een moeilijke man die bezeten is van tactiek, maar hij kan wel moeilijke profielen doen passen in zijn ploeg."