"Ik ben helemaal in de wolken": uitgelaten Charles De Ketelaere glundert na eerste Europese triomf

De Belg in Bergamo heeft zijn beker binnen. Charles De Ketelaere heeft zijn uitstekende seizoen bij Atalanta met Europa League-winst nog extra glans gegeven. Met een grote glimlach op zijn gezicht gooide hij de beker de hoogte in. "Ik ben zo gelukkig ...", was de Rode Duivel in extase na de triomf.

Een hoofdrol speelde hij niet in de finale, maar Charles De Ketelaere - die herleeft in Bergamo - bouwde een jaar lang mee aan het successeizoen van Atalanta.



"Ik voel me zo gelukkig. Helemaal in de wolken", lachte hij zijn tanden dan ook bloot na de gewonnen Europa League-finale tegen het zogezegd onklopbare Bayer 04 Leverkusen.

De ploeg van onze landgenoot kraakte na 51 opeenvolgende overwinningen de code van de Duitse machine.

"Hoe? We hebben heel veel intensiteit aan de dag gebracht. Het was echt een zeer goede teamprestatie. We hadden heel veel respect voor de tegenstander, maar kenden ook onze eigen kwaliteiten. Dat hebben we ook tegen ploegen als Marseille en Liverpool al getoond."

"Wij proberen een tegenstander altijd te verstikken met hoge druk. Tegen ons spelen is niet leuk en dat hebben zij vandaag ook gevoeld", klopte De Ketelaere zich op de borst.