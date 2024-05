Atalanta en De Ketelaere boeken allereerste Europese triomf: hattrickheld Lookman beëindigt recordreeks Leverkusen

Een hattrick maken in een Europese finale, nog maar vijf spelers deden het Ademola Lookman voor. De Nigeriaan is zelfs de eerste die daarin slaagt in een Europa League-finale. Met zijn klasseflitsen en torinstinct maakte hij het verschil voor Atalanta.

Voor Bayer 04 Leverkusen kon een historisch seizoen nóg mooier worden in Dublin, maar de kersverse Duitse kampioen was een schim van zichzelf in de eerste helft. Atalanta was wél meteen op de afspraak en had met een sterke De Ketelaere duidelijk het overwicht in de openingsminuten.



Die flitsende start werd na amper 12 minuten al verzilverd. Palacios liet zich op een voorzet van Zappacosta verrassen door Lookman en de Nigeriaan werkte het knap af. Een stevige Duitse reactie kwam er niet, meer dan een flauw schot van Stanisic had een onherkenbaar Leverkusen niet te bieden.



Atalanta was een pak scherper en strafte nog voor het halfuur knullig balverlies bij Leverkusen af. Lookman ging op wandel en mikte zijn tweede van de avond met een heerlijke plaatsbal buiten het bereik van Kovar.



Tien minuten voor de rust illustreerde Grimaldo de onmacht bij Leverkusen. Alleen voor Musso kreeg hij een uitstekende kans op de aansluitingstreffer, maar de Spanjaard mikte de bal slap in de handen van de doelman.