Priske kondigt rotatie aan, "maar we zijn zeker nog gemotiveerd voor de zege"

We gaan er alles aan doen om toch eens de winst te pakken. We verdienden al eerder een zege, maar op bepaalde momenten misten we net dat beetje kwaliteit en geluk om het af te maken.

vooraf, 12 uur 15. We gaan er alles aan doen om toch eens de winst te pakken. We verdienden al eerder een zege, maar op bepaalde momenten misten we net dat beetje kwaliteit en geluk om het af te maken. Brian Priske.

12:13

vooraf, 12 uur 13. Europees overwinteren was het doel voor Antwerp, maar Brian Priske en zijn spelers zullen zich op de Belgische competitie moeten richten. Dat zal allicht ook te merken zijn donderdag aan het elftal dat tegen Olympiakos aan de aftrap komt. "Het is niet zo dat ik bepaalde spelers matchritme moet laten opdoen, want eigenlijk heeft iedereen dit seizoen al veel gespeeld", vindt Priske. "Maar enkele spelers kampen wel met kleine blessures of ongemakken en die moeten we beschermen." "Maar we zijn zeker nog gemotiveerd om voor de drie punten te gaan." .