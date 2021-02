Vercauteren: "Lamkel Zé is volwassen genoeg om daar tegen te kunnen"

20:30 vooraf, 20 uur 30. Vercauteren: "We moeten op zoek gaan naar goals". Antwerp heeft werk voor de boeg in Glasgow na de 3-4-thuisnederlaag in de heenmatch. "We moeten ervoor zorgen dat we in de eerste plaats defensief beter doen, maar ook dat we offensief iets brengen. We zullen initiatief moeten nemen, want we moeten scoren", blikt Antwerp-coach Frank Vercauteren vooruit. "Rangers is favoriet, maar we leggen ons niet neer bij de uitschakeling. Het wordt zaak om een balans te vinden tussen organisatie en op zoek gaan naar doelpunten." . Vercauteren: "We moeten op zoek gaan naar goals" Antwerp heeft werk voor de boeg in Glasgow na de 3-4-thuisnederlaag in de heenmatch. "We moeten ervoor zorgen dat we in de eerste plaats defensief beter doen, maar ook dat we offensief iets brengen. We zullen initiatief moeten nemen, want we moeten scoren", blikt Antwerp-coach Frank Vercauteren vooruit.

"Rangers is favoriet, maar we leggen ons niet neer bij de uitschakeling. Het wordt zaak om een balans te vinden tussen organisatie en op zoek gaan naar doelpunten."

20:29 vooraf, 20 uur 29. "Lamkel Zé weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit de dagen". In de Schotse pers werd de voorbije dagen al gesuggereerd dat Rangers moet proberen om Didier Lamkel Zé wat uit te dagen, in de hoop dat hij rood pakt. Vercauteren maakt zich weinig zorgen. "Ik ga daar niet veel tijd aan besteden. Hij is volwassen genoeg om daar tegen te kunnen. Hij weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit te dagen en dat is iets dat we elke week tegen hem herhalen." . "Lamkel Zé weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit de dagen" In de Schotse pers werd de voorbije dagen al gesuggereerd dat Rangers moet proberen om Didier Lamkel Zé wat uit te dagen, in de hoop dat hij rood pakt. Vercauteren maakt zich weinig zorgen.

"Ik ga daar niet veel tijd aan besteden. Hij is volwassen genoeg om daar tegen te kunnen. Hij weet dat ze hem elke wedstrijd proberen uit te dagen en dat is iets dat we elke week tegen hem herhalen."

12:09 vooraf, 12 uur 09. We hebben respect voor Antwerp. We hebben vorige week gezien dat ze gevaarlijke spelers hebben en er komen er een paar terug. We moeten op ons best zijn. Steven Gerrard. We hebben respect voor Antwerp. We hebben vorige week gezien dat ze gevaarlijke spelers hebben en er komen er een paar terug. We moeten op ons best zijn. Steven Gerrard

12:04 vooraf, 12 uur 04. We zullen in de openingsfase zien hoe Antwerp het wil aanpakken. De spelers zullen slim moeten zijn. Als ze druk komen zetten op ons, moeten we proberen om de ruimte te gebruiken. Maar we zijn ook klaar als ze meer gesloten komen spelen en op de counter mikken. Steven Gerrard. We zullen in de openingsfase zien hoe Antwerp het wil aanpakken. De spelers zullen slim moeten zijn. Als ze druk komen zetten op ons, moeten we proberen om de ruimte te gebruiken. Maar we zijn ook klaar als ze meer gesloten komen spelen en op de counter mikken. Steven Gerrard

11:36 vooraf, 11 uur 36. Gerrard: "We willen het defensief zeker beter doen". "Ik weet niet hoe Antwerp het tactisch zal aanpakken", vertelde Rangers-coach Steven Gerrard daags voor de match. "Door de heenmatch hebben wij wel een voordeel, maar dit is een nieuwe match. We willen het beter doen dan in Antwerpen, zeker defensief. We willen het beter gesloten houden." "Maar we willen ook goals scoren. Dit is een thuismatch. We gaan niet afwachtend spelen. We willen agressief spelen en aanvallen. Wij willen de match in handen nemen en onze fans blij maken. Dan ben ik ervan overtuigd dat we de klus kunnen afmaken." . Gerrard: "We willen het defensief zeker beter doen" "Ik weet niet hoe Antwerp het tactisch zal aanpakken", vertelde Rangers-coach Steven Gerrard daags voor de match. "Door de heenmatch hebben wij wel een voordeel, maar dit is een nieuwe match. We willen het beter doen dan in Antwerpen, zeker defensief. We willen het beter gesloten houden."

"Maar we willen ook goals scoren. Dit is een thuismatch. We gaan niet afwachtend spelen. We willen agressief spelen en aanvallen. Wij willen de match in handen nemen en onze fans blij maken. Dan ben ik ervan overtuigd dat we de klus kunnen afmaken."

Opstelling Rangers. Allan McGregor, Leon Balogun, Connor Goldson, Filip Helander, Borna Barišic, Glen Kamara, Steven Davis, Joe Aribo, Ianis Hagi, Alfredo Morelos, Ryan Kent Opstelling Rangers Allan McGregor, Leon Balogun, Connor Goldson, Filip Helander, Borna Barišic, Glen Kamara, Steven Davis, Joe Aribo, Ianis Hagi, Alfredo Morelos, Ryan Kent

Opstelling Antwerp. Ortwin De Wolf, Ritchie De Laet, Jérémy Gelin, Maxime Le Marchand, Nill De Pauw, Martin Hongla, Faris Haroun, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Ortwin De Wolf, Ritchie De Laet, Jérémy Gelin, Maxime Le Marchand, Nill De Pauw, Martin Hongla, Faris Haroun, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov