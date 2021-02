Rangers straft verdedigende fouten van Antwerp genadeloos af in nieuw spektakelstuk

Rangers-Antwerp in een notendop

Kon het dan toch nog?

Antwerp kon in Schotland nog niet rekenen op Mbokani, maar recupereerde wel Lamkel Zé. De opdracht was om minstens 2 keer te scoren en daar zou het ook in slagen. Alleen hield het tegelijkertijd opendeurdag achterin.

Weinige hoop verkruimelt snel

Rangers-coach Gerrard behoeddde Balogun voor nog meer schade na de rust. Zijn jonge vervanger Patterson zaaide zelf vernieling. Al na 16 seconden rolde hij met zijn ploegmaats de linkerflank van Antwerp op voor de 2-1.

De hoop die er bij de rust nog was, verkruimelde na een heerlijke aanval van de Rangers over verschillende stations helemaal. Hagi (ex-Genk) en Morelos zorgden voor het vernuft, Kent voor de afwerking.

De Rangers verdedigden zelf ook niet vlekkeloos en zo kon Lamkel Zé bij een misverstand tussen keeper McGregor en Goldson profiteren. "Nog 2 keer voor verlengingen", maakte hij zijn ploegmaats duidelijk. Maar zijn goal zou uiteindelijk maar een voetnoot zijn.

Want Le Marchand zette zijn dramatische match nog eens in de verf met een penalty-overtreding en in de extra tijd kregen de Rangers nóg een strafschop. Beide elfmeters gingen erin, zodat op het scorebord het pijnlijke verdict over 2 matchen stond te blinken: 9-5.