Club Brugge boekt felbevochten zege in Osasuna dankzij raket van De Cuyper

Mignolet klemt nog een schot goed en dat is meteen het einde van de wedstrijd. In de tweede helft kwam Club Brugge op voorsprong via Skov Olsen. Avila maakte wel gelijk, maar twee minuten later trapte De Cuyper blauw-zwart naar de overwinning.

tweede helft, minuut 96. Einde. Mignolet klemt nog een schot goed en dat is meteen het einde van de wedstrijd. In de tweede helft kwam Club Brugge op voorsprong via Skov Olsen. Avila maakte wel gelijk, maar twee minuten later trapte De Cuyper blauw-zwart naar de overwinning. .

clock 81'

tweede helft, minuut 81. De Cuyper zorgt voor de 1-2! We zijn nog nauwelijks bekomen van de gelijkmaker of daar is de 1-2 al. Vetlesen stuurt De Cuyper het straatje in en die haalt verschroeiend uit. De linksachter poeiert het leer staalhard in de verste hoek. Heerlijk doelpunt. .