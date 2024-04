Club Brugge kan vanavond geschiedenis schrijven tegen PAOK. Gelooft u dat ze de halve finale halen? Breng je stem uit

Club Brugge had de volledige controle in de heenwedstrijd, maar blauw-zwart werd al door iedereen gewaarschuwd voor de heksenketel in de return.



"Ik verwacht een andere tegenstander", is ook Hayen op zijn hoede. "Thuis zet PAOK veel meer en agressiever druk en durven ze ook aanvallender te voetballen. Een verschillende aanpak omdat ze hier gesteund worden door een zeer fanatiek publiek."



"Er zijn twee mogelijkheden voor ons: of we raken onder de indruk van de situatie, of we spelen het voetbal dat we de laatste weken brengen. Dat eerste willen we alvast absoluut uitsluiten en zijn we ons ook goed bewust van. Maar het is niet de eerste keer dat Club Brugge in deze situatie terechtkomt en het ook tot een goed einde brengt. Dat is ook onze drijfveer voor morgen."



"In plaats van die voorsprong te verdedigen, ga ik liever op zoek naar een nieuwe voorsprong", sloot hij strijdvaardig af.