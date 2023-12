Genk is bij winst niet zeker van Europese lente: "Hopelijk regelt Fiorentina zijn zaakjes"

Vrancken kijkt niet naar andere match

"We weten wat ons te doen staat. We moeten winnen en dan moeten we nog rekenen op een andere wedstrijd", legt Genk-coach Wouter Vrancken het simpel uit.



Al wil Vrancken niet dat Genk te veel bezig is met het resultaat in Ferencvaros-Fiorentina. "We moeten onze energie daar niet insteken. Onze taak zal al moeilijk genoeg zijn."



"Cukaricki is niet meer het Cukaricki van de heenwedstrijd (toen Genk met 0-2 won). In hun laatste 2 groepswedstrijden hadden ze 2 keer kunnen winnen. Maar zowel tegen Fiorentina als Ferencvaros gaf Cucaricki de zege in de laatste minuten weg."