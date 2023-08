KAA Gent beleeft perfecte Europese avond met forfaitzege, Gift Orban haalt gram met hattrick

KAA Gent - Pogon Szczecin in een notendop:

Gent nog voor de rust in een zetel

6 op 6 in de competitie en Europees vlotjes voorbij het Slowaakse Zilina. KAA Gent begon met een pak vertrouwen aan het tweeluik tegen het Poolse Pogon Szczecin. Mét Orban ook, die na twee wedstrijden op de bank weer in de basis stond.



Na nog geen kwartier bewees de spits al zijn waarde. Klebaniuk zag er niet goed uit op een afstandsschot van De Sart. De doelman kon de bal niet klemmen en Orban was er als de kippen bij om te scoren in de herneming.



Gent zette zo al vroeg zijn duidelijk overwicht om in een voorsprong, maar pas met de rust in zicht kon het verder weglopen van het povere Pogon. Met een heerlijke pass lanceerde Kums Orban. Die bedankte voor zoveel vernuft en kopte zijn tweede van de avond over de kansloos grabbelende Klebaniuk.



De 21-jarige doelman beleefde een hoogst ongelukkige avond. Vijf minuten voor de rust speelde hij de bal pardoes in de voeten van Cuypers. De aanvaller pakte het cadeautje gretig uit: 3-0.



In de extra tijd deed Cuypers er nog een schepje bovenop. Pogon speelde de bal knullig kwijt na een inworp en Cuypers gaf Klebaniuk opnieuw het nakijken. Twee goals van de twee spitsen, Gent zat nog voor de rust al in een zetel.