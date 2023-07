AA Gent maakt overtuigende entree in Europa, Zilina is na de heenmatch al ingeblikt

AA Gent-Zilina in een notendop

Orban-show voor de rust, wel efficiëntie erna

Een jaar geleden incasseerde AA Gent in zijn Europese opener meteen een patat tegen Omonia Nicosia, waardoor het in plaats van naar de Europa League naar de Conference League werd verwezen.



Dan kwam Gent nu beter voor de dag. De eerste helft was de grote Gift Orban-show, waarbij de Nigeriaan zowat alle kansen voor zijn rekening nam. Minpuntje was dat hij er daar maar eentje van kon scoren.



Ook na de rust wrong Orban nog een huizenhoge kans de nek om. Zijn ploegmaats namen dan maar zijn taak over om Zilina naar de slachtbank te leiden.



Een sterk spelende Julien De Sart bekroond zijn match met een mooie vrijschopgoal en Hugo Cuypers, vorig seizoen topschutter in de Jupiler Pro League, tekende zelf voor 2 goals en kopte ook via de rug van nieuwkomer Tsuyhoshi Watanabe - die zo meteen zijn eerste goal voor Gent maakte - de 4-0 in doel.



Tussendoor was er nog een opvallende cameo van Zilina-speler Javorcek, die in de 64e minuut inviel, in de 68e minuut geel kreeg en in de 73e minuut al mocht gaan douchen. Een andere invaller, Kapralik, verpestte met een fraaie individuele actie ook nog de clean sheet van doelman Davy Roef.



Dat was uiteindelijk slechts een voetnoot in het grotere verhaal. Trainer Hein Vanhaezebrouck zal ongetwijfeld tevreden zijn over de opener van zijn team. Bovendien kan het de terugmatch in Slovakije als een extra oefenmatch aanvatten.