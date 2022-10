LIVESTREAM: Anderlecht staat z'n mannetje tegen Premier League-club West Ham

clock 19:47 tweede helft, 19 uur 47. Hier zijn we weer. Anderlecht heeft een nieuwe man/jongen op het veld staan. Duranville (16) vervangt Amuzu. . Hier zijn we weer. Anderlecht heeft een nieuwe man/jongen op het veld staan. Duranville (16) vervangt Amuzu.

clock 19:43 rust, 19 uur 43. Altijd leuk om naar een match van Anderlecht te komen kijken. Remco Evenepoel. Altijd leuk om naar een match van Anderlecht te komen kijken. Remco Evenepoel

clock 19:34 rust, 19 uur 34. Met een 0-0 op het scorebord gaan we om een kop koffie. Geniet ondertussen van een stukje Anderlecht-geschiedenis uit 1976. Graag tot zo. . Met een 0-0 op het scorebord gaan we om een kop koffie. Geniet ondertussen van een stukje Anderlecht-geschiedenis uit 1976.

clock 19:33 rust, 19 uur 33. video Anderlecht RETRO: Anderlecht wint in 1976 Europacup II na memorabele match tegen West Ham United

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust: 0-0. Anderlecht staat z'n mannetje tegen Premier League-club West Ham. Het had kunnen scoren via Silva en de bedrijvige Verschaeren. Die laatste knalde op de vuisten van Areola. West Ham dwong evenveel kansen af in de eerste helft. Anderlecht had geluk dat het vizier van Benrahma niet op scherp stond. De Algerijn mikte de grootste kans uit de eerste helft over het doel van Anderlecht. . Rust: 0-0 Anderlecht staat z'n mannetje tegen Premier League-club West Ham. Het had kunnen scoren via Silva en de bedrijvige Verschaeren. Die laatste knalde op de vuisten van Areola.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Voorlopig staat het vizier van Silva niet op scherp

clock 45' eerste helft, minuut 45. Silva heeft zijn avondje niet. Ook deze poging van de Portugees wordt afgeblokt. Of was de inspeelpass iets te flauw? Zo kan u het ook bekijken. . Silva heeft zijn avondje niet. Ook deze poging van de Portugees wordt afgeblokt.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Silkeborg is goed op weg om de 0 weg te vegen in de groep van Anderlecht. De Denen gaan de rust in met een 3-0-voorsprong tegen FCSB. . Silkeborg is goed op weg om de 0 weg te vegen in de groep van Anderlecht. De Denen gaan de rust in met een 3-0-voorsprong tegen FCSB.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Amuzu is een taaie, hij doet weer mee. . Amuzu is een taaie, hij doet weer mee.

clock 41' de schouder van Amuzu. Voor de match stonden er vraagtekens achter de naam van Amuzu, nu krijgt hij verzorging aan zijn linkerschouder. . eerste helft, minuut 41. injury de schouder van Amuzu Voor de match stonden er vraagtekens achter de naam van Amuzu, nu krijgt hij verzorging aan zijn linkerschouder.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Benrahma over. Wat een meevaller voor Anderlecht. Na een inspanning van rechtsbuiten Bowen besluit Benrahma over. Dit was de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Peter Vandenbempt: "Een reuzegrote misser." . Benrahma over Wat een meevaller voor Anderlecht. Na een inspanning van rechtsbuiten Bowen besluit Benrahma over. Dit was de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Benrahma knalt een grote kans wild over. Benrahma knalt een grote kans wild over

clock 37' eerste helft, minuut 37. Anderlecht krijgt het moeilijker om West Ham van de goal te houden. Peter Vandenbempt. Anderlecht krijgt het moeilijker om West Ham van de goal te houden. Peter Vandenbempt

clock 34' eerste helft, minuut 34. West Ham komt nog een keer aankloppen. Van Crombrugge gooit zich in de strijd en bokst weg. . West Ham komt nog een keer aankloppen. Van Crombrugge gooit zich in de strijd en bokst weg.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Benrahma krijgt een goeie kans centraal voor doel. International Debast gooit zich met succes voor de bal. . Benrahma krijgt een goeie kans centraal voor doel. International Debast gooit zich met succes voor de bal.



clock 30' eerste helft, minuut 30. Anderlecht staat z'n mannetje in het eerste halfuur. Peter Vandenbempt. Anderlecht staat z'n mannetje in het eerste halfuur. Peter Vandenbempt

clock 26' eerste helft, minuut 26. Wat kansen betreft houden de teams mekaar in evenwicht (2-2). Voor de poging van Verschaeren probeerde West Ham-verdediger Ogbonna het met een kopbal. . Wat kansen betreft houden de teams mekaar in evenwicht (2-2). Voor de poging van Verschaeren probeerde West Ham-verdediger Ogbonna het met een kopbal.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Gevaar van Verschaeren. Jari Verschaeren stormt centraal op doel af en ziet een kans om af te vuren. Dat doet hij ook. De Franse goalie Areola (ex-PSG) moet z'n vuisten ballen. . Gevaar van Verschaeren Jari Verschaeren stormt centraal op doel af en ziet een kans om af te vuren. Dat doet hij ook. De Franse goalie Areola (ex-PSG) moet z'n vuisten ballen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Verschaeren krijgt een goede kans, West Ham prikt meteen tegen. Verschaeren krijgt een goede kans, West Ham prikt meteen tegen

clock 20' eerste helft, minuut 20. Ondertussen vermaakt Remco Evenepoel zich tussen de diehardfans van Anderlecht. . Ondertussen vermaakt Remco Evenepoel zich tussen de diehardfans van Anderlecht.

clock 19' eerste helft, minuut 19. De snuffelronde is afgelopen. West Ham reageert meteen, Delcroix kopt het gevaar weg. De 23-jarige verdediger vervangt vanavond Vertonghen. . De snuffelronde is afgelopen. West Ham reageert meteen, Delcroix kopt het gevaar weg. De 23-jarige verdediger vervangt vanavond Vertonghen.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Kans voor Silva. Daar is het eerste schot op doel. Verschaeren snelt goed richting de achterlijn en vindt Silva. De Portugees drukt af, maar ploegmaat Amuzu staat in de weg. . Kans voor Silva Daar is het eerste schot op doel. Verschaeren snelt goed richting de achterlijn en vindt Silva. De Portugees drukt af, maar ploegmaat Amuzu staat in de weg.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Silva schiet op zijn ploegmaat. Silva schiet op zijn ploegmaat

clock 14' eerste helft, minuut 14. Hoedt wil zich laten gelden en vecht een Engels duel uit met de nummer 9 van West Ham. De Anderlecht-verdediger wint. . Hoedt wil zich laten gelden en vecht een Engels duel uit met de nummer 9 van West Ham. De Anderlecht-verdediger wint.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Na een actie van Verschaeren in de punt van de grote rechthoek krijgt Anderlecht een hoekschop. De aanvaller trapt hem zelf... over alle hoofden van zijn ploegmaats. . Na een actie van Verschaeren in de punt van de grote rechthoek krijgt Anderlecht een hoekschop. De aanvaller trapt hem zelf... over alle hoofden van zijn ploegmaats.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Het gaat hard in Denemarken: 2-0 voor Silkeborg. In Anderlecht is het wachten op een eerste doelpoging. . Het gaat hard in Denemarken: 2-0 voor Silkeborg.

clock 6' eerste helft, minuut 6. In de andere wedstrijd van groep B staat Silkeborg al op voorsprong tegen FCSB: 1-0. . In de andere wedstrijd van groep B staat Silkeborg al op voorsprong tegen FCSB: 1-0.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Anderlecht moet voorlopig het spel ondergaan. Het zijn de bezoekers die de bal op eisen. . Anderlecht moet voorlopig het spel ondergaan. Het zijn de bezoekers die de bal op eisen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. We zijn een minuut ver. Anderlecht is dus aan de match begonnen zonder Jan Vertonghen. De recordinternational ligt ziek in zijn bed. Staan wel op het veld: Debast, Hoedt en Delcroix. . We zijn een minuut ver. Anderlecht is dus aan de match begonnen zonder Jan Vertonghen. De recordinternational ligt ziek in zijn bed.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:44 vooraf, 18 uur 44. Het wordt muisstil in Anderlecht. Het stadion staat even stil bij de tragedie van Indonesië. . Het wordt muisstil in Anderlecht. Het stadion staat even stil bij de tragedie van Indonesië.

clock 18:43 vooraf, 18 uur 43. Over naar de harde realiteit: de lichting van 2022 staat klaar om Premier League-club West Ham United partij te geven. Over 2 minuten beginnen we aan de wedstrijd in de Conference League, de 3e divisie in Europa. . Over naar de harde realiteit: de lichting van 2022 staat klaar om Premier League-club West Ham United partij te geven. Over 2 minuten beginnen we aan de wedstrijd in de Conference League, de 3e divisie in Europa.

clock 18:40 vooraf, 18 uur 40. Hoog bezoek van wereldkampioen Remco Evenepoel. Hoog bezoek van wereldkampioen Remco Evenepoel

clock 18:38 vooraf, 18 uur 38. Ereronde helden van 1976. Remco Evenepoel is niet de enige die in de bloemetjes gezet wordt. Ook de helden van 1976 worden gevierd. 46 jaar geleden bezorgden ze Anderlecht een eerste Europese trofee. In de finale van Europacup II - de Beker der Bekerwinnaars - wonnen ze met 4-2 van... West Ham United. Onder anderen Arie Haan, Jean Thissen en Michel De Groote maken een ereronde. De supporters vieren hen vanavond met een tifo. . Ereronde helden van 1976 Remco Evenepoel is niet de enige die in de bloemetjes gezet wordt. Ook de helden van 1976 worden gevierd.

46 jaar geleden bezorgden ze Anderlecht een eerste Europese trofee. In de finale van Europacup II - de Beker der Bekerwinnaars - wonnen ze met 4-2 van... West Ham United.

clock 18:37 vooraf, 18 uur 37. Remco! Remco! De handen gaan (een eerste keer) op mekaar in het stadion. Remco Evenepoel (22) komt het veld opgewandeld met een paars-witte sjaal en een glimlach tot achter zijn oren. De wereldkampioen wielrennen is supporter én een voormalige jeugdspeler van Anderlecht. . Remco! Remco! De handen gaan (een eerste keer) op mekaar in het stadion. Remco Evenepoel (22) komt het veld opgewandeld met een paars-witte sjaal en een glimlach tot achter zijn oren. De wereldkampioen wielrennen is supporter én een voormalige jeugdspeler van Anderlecht.

clock 18:33 vooraf, 18 uur 33. Het stadion is volledig uitverkocht. Aster Nzeyimana vanuit het Lotto Park. Het stadion is volledig uitverkocht. Aster Nzeyimana vanuit het Lotto Park

clock 18:28 vooraf, 18 uur 28. Toch met Amuzu. Meevaller voor Anderlecht: Francis Amuzu (23) kan toch beginnen. De tiener Julian Duranville mag weer postvatten in de dug-out. . Toch met Amuzu Meevaller voor Anderlecht: Francis Amuzu (23) kan toch beginnen. De tiener Julian Duranville mag weer postvatten in de dug-out.

Maarten Vangramberen en zijn gasten Imke Courtois en Gert Verheyen warmen u op voor de Europese voetbalavond.

clock 18:14 vooraf, 18 uur 14. Met Jan Vertonghen (35) mist Anderlecht heel wat ervaring vanavond. Ook Lior Refaelov (36) zal de jonkies van paars-wit niet meteen kunnen leiden op het veld. "Een tactische keuze", legt Felice Mazzu uit. Kijk hieronder naar het interview met de coach voor de match. . Met Jan Vertonghen (35) mist Anderlecht heel wat ervaring vanavond. Ook Lior Refaelov (36) zal de jonkies van paars-wit niet meteen kunnen leiden op het veld.

clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. Felice Mazzu legt zijn keuzes uit. Felice Mazzu legt zijn keuzes uit

clock 18:04 vooraf, 18 uur 04. Jan Vertonghen is ziek toegekomen op de club vandaag. Hij was erg verzwakt en had zowat overal pijn. Dan haalt het niks uit om hem bij de groep te houden. Anderlecht-coach Felice Mazzu. Jan Vertonghen is ziek toegekomen op de club vandaag. Hij was erg verzwakt en had zowat overal pijn. Dan haalt het niks uit om hem bij de groep te houden. Anderlecht-coach Felice Mazzu

clock 18:00 vooraf, 18 uur . Ook Amuzu valt uit, Duranville is vervanger. Een tweede opdoffer voor Anderlecht. Naast de zieke Vertonghen - hij zit zelfs niet op de bank - mist paars-wit ook Amuzu. De flankaanvaller stond normaal aan de aftrap, maar moet vervangen worden door de 16-jarige Duranville. . Ook Amuzu valt uit, Duranville is vervanger Een tweede opdoffer voor Anderlecht. Naast de zieke Vertonghen - hij zit zelfs niet op de bank - mist paars-wit ook Amuzu. De flankaanvaller stond normaal aan de aftrap, maar moet vervangen worden door de 16-jarige Duranville.

clock 17:58 vooraf, 17 uur 58. Bij West Ham kiest coach David Moyes ervoor om zijn elftal door elkaar te gooien. Slechts twee spelers in de opstelling - verdediger Craig Dawson en flankspeler Jarrod Bowen - stonden zaterdag in de basis tegen Wolverhampton (2-0-winst). . Bij West Ham kiest coach David Moyes ervoor om zijn elftal door elkaar te gooien. Slechts twee spelers in de opstelling - verdediger Craig Dawson en flankspeler Jarrod Bowen - stonden zaterdag in de basis tegen Wolverhampton (2-0-winst).



clock 17:53 Het team van West Ham:. vooraf, 17 uur 53. Het team van West Ham:

clock 17:51 De ploeg van Anderlecht:. vooraf, 17 uur 51. De ploeg van Anderlecht:

clock 17:43 De opstelling van West Ham:. vooraf, 17 uur 43. De opstelling van West Ham:

clock 17:40 vooraf, 17 uur 40. Bevestiging: Jan Vertonghen is ziek. Hij kan straks zelfs niet op de bank zitten. . Bevestiging: Jan Vertonghen is ziek. Hij kan straks zelfs niet op de bank zitten.

clock 17:35 De 11 van Anderlecht:. vooraf, 17 uur 35. De 11 van Anderlecht:

clock 17:26 vooraf, 17 uur 26. Is Jan Vertonghen ziek? Dat is het signaal dat ons nu bereikt vanuit Anderlecht. . Is Jan Vertonghen ziek? Dat is het signaal dat ons nu bereikt vanuit Anderlecht.

clock 17:19 vooraf, 17 uur 19. Vertonghen niet in de basis. Suprise van de chef: Anderlecht-coach Mazzu begint met Jan Vertonghen op de bank. Delcroix neemt de plaats van de Rode Duivel in. Ook Refaelov begint niet aan de wedstrijd. Hij verschuift naar de bank voor Arnstad. De opstelling van Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Diawara, Ashimeru, Arnstad, Amuzu, Verschaeren, Silva . Vertonghen niet in de basis Suprise van de chef: Anderlecht-coach Mazzu begint met Jan Vertonghen op de bank. Delcroix neemt de plaats van de Rode Duivel in.

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10. video Anderlecht RETRO: Anderlecht wint in 1976 Europacup II na memorabele match tegen West Ham United

clock 16:32 vooraf, 16 uur 32. Zelfde verhaal bij West Ham: goed in Europa, matig in eigen competitie. Met 13 op 30 en een 10e plaats loopt het niet naar wens in eigen land. In Europa kan Anderlecht een mooier rapport voorleggen. Met 4 op 6 kijkt het vanavond Premier League-club West Ham in de ogen. Het team uit Londen doet nog beter met 6 op 6 in de Conference League. West Ham boekte zeges tegen FCSB (3-1) en Silkeborg (3-2). Maar ook in de eigen competitie loopt het mank voor West Ham. Met 7 op 24 staat de club op de 15e plaats in Engeland. Vorig weekend pakte het wel brooodnodige punten tegen Wolverhampton (2-0). . Zelfde verhaal bij West Ham: goed in Europa, matig in eigen competitie Met 13 op 30 en een 10e plaats loopt het niet naar wens in eigen land. In Europa kan Anderlecht een mooier rapport voorleggen.

Met 4 op 6 kijkt het vanavond Premier League-club West Ham in de ogen. Het team uit Londen doet nog beter met 6 op 6 in de Conference League. West Ham boekte zeges tegen FCSB (3-1) en Silkeborg (3-2).

Maar ook in de eigen competitie loopt het mank voor West Ham. Met 7 op 24 staat de club op de 15e plaats in Engeland. Vorig weekend pakte het wel brooodnodige punten tegen Wolverhampton (2-0).

clock 16:31 vooraf, 16 uur 31. West Ham speelt heel fysiek in de Premier League. Het wordt een goeie test voor veel jongens. We zullen stevig moeten aanpoten. Jan Vertonghen. West Ham speelt heel fysiek in de Premier League. Het wordt een goeie test voor veel jongens. We zullen stevig moeten aanpoten. Jan Vertonghen

Vanavond kunt u rechtstreeks naar Anderlecht - West Ham kijken. Om 18.25 uur beginnen we met de uitzending. Peter Vandenbempt verzorgt het commentaar vanuit Anderlecht.

Die kunt u op deze pagina bekijken. Op uw tv-toestel of in de video-app VRT Max zapt u naar Canvas.

Peter Vandenbempt verzorgt het commentaar vanuit Anderlecht.

clock 06-10-2022 06-10-2022.

clock 20:52 vooraf, 20 uur 52. Op dit moment zijn Anderlecht en wij de teams met het meeste punten. Maar we spelen nu tweemaal tegen elkaar op een week tijd, dat kan veel veranderen in onze groep. West Ham-coach David Moyes. Op dit moment zijn Anderlecht en wij de teams met het meeste punten. Maar we spelen nu tweemaal tegen elkaar op een week tijd, dat kan veel veranderen in onze groep. West Ham-coach David Moyes

clock 20:47 vooraf, 20 uur 47. Anderlecht is een Europese topclub. Bij de loting wisten we dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden. Declan Rice. Anderlecht is een Europese topclub. Bij de loting wisten we dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden. Declan Rice

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. West Ham-sterspeler vol lof over RSCA. West Ham zakt donderdag als groepsleider af naar Brussel? Declan Rice, aanvoerder en draaischijf bij West Ham en Engels international, sprak op de persbabbel alvast vol respect over de Belgische recordkampioen. "Anderlecht is een Europese topclub", vertelde Rice. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden toen we in dezelfde groep werden ingedeeld. Ze hebben een aantal uitstekende spelers, zoals Jan Vertonghen." "Josh Cullen (opgeleid bij West Ham, nu bij Burnley, red.) heeft hier gevoetbald. Hij had een geweldige ervaring en zegt veel goede dingen over deze club. Er zal morgen een geweldige sfeer hangen, het wordt een goede wedstrijd. We willen doorstoten uit deze groep en kijken uit naar de wedstrijd." . West Ham-sterspeler vol lof over RSCA West Ham zakt donderdag als groepsleider af naar Brussel? Declan Rice, aanvoerder en draaischijf bij West Ham en Engels international, sprak op de persbabbel alvast vol respect over de Belgische recordkampioen.

"Anderlecht is een Europese topclub", vertelde Rice. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden toen we in dezelfde groep werden ingedeeld. Ze hebben een aantal uitstekende spelers, zoals Jan Vertonghen."

"Josh Cullen (opgeleid bij West Ham, nu bij Burnley, red.) heeft hier gevoetbald. Hij had een geweldige ervaring en zegt veel goede dingen over deze club. Er zal morgen een geweldige sfeer hangen, het wordt een goede wedstrijd. We willen doorstoten uit deze groep en kijken uit naar de wedstrijd."

clock 05-10-2022 05-10-2022.

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. Evenepoel in de bloemetjes. Wereldkampioen en Vuelta-eindwinnaar Remco Evenepoel zal voor de aftrap in de bloemetjes gezet worden. Evenepoel voetbalde in zijn jeugd voor Anderlecht en heeft nog steeds een nauwe band met de Brusselse club. "Remco, een kind van het paars-witte huis, zal voor de aftrap op het veld gehuldigd worden", klinkt het bij RSCA. . Evenepoel in de bloemetjes Wereldkampioen en Vuelta-eindwinnaar Remco Evenepoel zal voor de aftrap in de bloemetjes gezet worden. Evenepoel voetbalde in zijn jeugd voor Anderlecht en heeft nog steeds een nauwe band met de Brusselse club. "Remco, een kind van het paars-witte huis, zal voor de aftrap op het veld gehuldigd worden", klinkt het bij RSCA.



clock 19:47 vooraf, 19 uur 47. Anderlecht heeft mooie herinnering aan West Ham. Het Europees duel met West Ham heeft voor Anderlecht een speciale betekenis. In 1976 won paars-wit de Europa Cup II tegen de Engelsen en de club behaalde zo een eerste Europese trofee in haar geschiedenis. Daarom zal Anderlecht donderdag, samen met de supporters, de spelers uit 1976 huldigen voor de wedstrijd. Zullen aanwezig zijn: Arie Haan, Jean Thissen, Peter Ressel, Michel De Groote en Michel Lomme. . Anderlecht heeft mooie herinnering aan West Ham Het Europees duel met West Ham heeft voor Anderlecht een speciale betekenis. In 1976 won paars-wit de Europa Cup II tegen de Engelsen en de club behaalde zo een eerste Europese trofee in haar geschiedenis.



Daarom zal Anderlecht donderdag, samen met de supporters, de spelers uit 1976 huldigen voor de wedstrijd. Zullen aanwezig zijn: Arie Haan, Jean Thissen, Peter Ressel, Michel De Groote en Michel Lomme.

clock 19:47 - Vooraf Vooraf, 19 uur 47

clock Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Michael Murillo, Majeed Ashimeru, Amadou Diawara, Kristian Arnstad, Francis Amuzu, Fábio Silva, Yari Verschaeren Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Michael Murillo, Majeed Ashimeru, Amadou Diawara, Kristian Arnstad, Francis Amuzu, Fábio Silva, Yari Verschaeren

clock Opstelling West Ham United. Alphonse Aréola, Vladimír Coufal, Craig Dawson, Angelo Ogbonna, Ben Johnson, Manuel Lanzini, Flynn Downes, Emerson Palmieri, Jarrod Bowen, Michail Antonio, Said Benrahma Opstelling West Ham United Alphonse Aréola, Vladimír Coufal, Craig Dawson, Angelo Ogbonna, Ben Johnson, Manuel Lanzini, Flynn Downes, Emerson Palmieri, Jarrod Bowen, Michail Antonio, Said Benrahma