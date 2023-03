LIVE: Stefano Okaka (ex-Anderlecht) kopt Basaksehir op voorsprong in Gent

Fase per fase

Fofana mikt over na mistasten Babacan. Babacan gaat onder een goede voorzet van Castro-Montes door. Fofana pikt op aan de overkant, maar zijn schot gaat hoog over.

Cuypers, Hong en Orban mogen stilaan wakker worden. We zijn bijna halfweg de eerste helft en het is nog altijd wachten op de eerste uitgespeelde kans van AA Gent.

clock 18' eerste helft, minuut 18. De eerste kans van de Turken gaat er meteen in. Tom Boudeweel.

clock 18' Het is 0-1! Het doelpunt van Okaka telt, oordeelt de VAR! AA Gent moet achtervolgen. eerste helft, minuut 18.

clock 17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Stefano Okaka Chuka van Istanbul Basaksehir. 0, 1. goal KAA Gent Istanbul Basaksehir 24' 0 1

clock 16' eerste helft, minuut 16. Doelpunt Okaka? Na simpel balverlies van De Sart gaat het plots snel bij Basaksehir. De voorzet op maat van Gürler wordt door Okaka netjes voorbij Roef gekopt. De diepe spits leek wel net buitenspel te staan.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Vervanging bij Istanbul Basaksehir, Danijel Aleksic erin, Eden Karzev eruit wissel substitution out Eden Karzev substitution in Danijel Aleksic

clock 13' eerste helft, minuut 13.

clock 13' Wedstrijd Karzev zit er al op. Na een duel met Hong komt Karzev slecht neer op zijn enkel. De Turkse verzorgers proberen hem nog op te lappen, maar de Israëliër kan niet voort en moet gewisseld worden. eerste helft, minuut 13.

clock 11' eerste helft, minuut 11. De eerste tien minuten zitten erop en voorlopig is het een spektakelarme wedstrijd.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Bommetje richting Castro-Montes. De talrijke opgedaagde Turkse fans laten zich van hun slechtste kant zien aan het bezoekersvak. Castro-Montes wordt bekogeld met een bommetje vlak voor een corner, waarna enkele spelers van Basaksehir de fans gaan bedaren.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Op het middenveld liggen flinke donkere plekken. De grasmat in Gent is heel slecht. Tom Boudeweel.

clock 5' eerste helft, minuut 5. AA Gent neemt de wedstrijd stilaan in handen. Twee voorzetten van Castro-Montes leveren niets op, een derde richting Orban is wel gevaarlijk. Diens omhaal kan Babacan niet verontrusten.

clock 4' Oprapertje Babacan. Het eerste kansje is toch voor de thuisploeg. Piatkowski zet zich in eerste instantie goed door, maar zijn schot is daarna veel te matig. Babacan raapt op. eerste helft, minuut 4.

clock 3' eerste helft, minuut 3. De openingsminuten zijn voor de bezoekers. Gent heeft het moeilijk om de bal lang in de ploeg te houden.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. De bal rolt in Gent. De Ghelamco Arena is matig gevuld, maar toch is er veel sfeer.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Onder leiding van de Estse scheidsrechter Kristo Tohver komen de spelers het veld van de Ghelamco Arena op. Anderlecht en Union hebben zopas gelijkgespeeld, kan AA Gent wel winnen?

clock 20:53 vooraf, 20 uur 53. Ten gevolge van de vreselijke aardbeving heeft de Turkse competitie even stilgelegen. Hoe goed is Basaksehir vanavond? Het is koffiedik kijken...