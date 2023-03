"Besparingen op veld kunnen kwalificatie kosten": Vanhaezebrouck diep ontgoocheld over Gentse grasmat

"We besteden er te weinig aandacht aan", vond de coach. "In Anderlecht heeft het ook de hele match gegoten, maar daar kon er tot de laatste seconde gespeeld worden. Bij ons was het op het einde van de eerste helft gedaan."

De trainer vertelde het met een diepe zacht, want de Buffalo's waren - als best voetballende ploeg - de grote benadeelde.

KAA Gent heeft overigens een voorgeschiedenis als het over grasproblemen gaat. Ooit speelde het in de Champions League op een mat die eigenlijk bedoeld was voor "golfbanen en tuintjes", in 2021 moest het in november ook al een nieuw exemplaar laten aanrukken.

Hein Vanhaezebrouck ziet de ellende met lede ogen aan: "Dit kan ons centen kosten. Je kan wel besparen op je veld, maar nu krijgen we dat misschien terug als het ons de kwalificatie kost. Als we 90 minuten op een normaal veld kunnen spelen, konden we ze kloppen."

Tijdens de officiële persconferentie was Vanhaezebrouck nog niet uitverteld over het onderwerp.

"Ons veld is een grote ongoocheling voor mij", herhaalde hij nog eens. "Nochtans hebben we dit seizoen nog maar een nieuwe mat gelegd van meer dan 200.000 euro. Hetzelfde veld als in Brugge. Daar spelen er twee ploegen op en ligt het perfect."

Bij het Gentse bestuur zullen ze de prikjes toch weer niet graag horen...