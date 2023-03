Ook KAA Gent moet vrede nemen met gelijkspel na doldwaas waterballet in tweede helft

KAA Gent-Basaksehir kort samengevat:

Okaka kopt Basaksehir op voorsprong

Okaka leek wel net voorbij Michael Ngadeu te staan op het moment van zijn kopbal, maar de VAR zag er geen graten in. De bedenkelijke lijn die werd getrokken, bracht weinig duidelijkheid.

Gent komt langszij, maar vergeet af te maken

Huygo Cuypers miste na knap voorbereidend werk van Fofana eerst nog een niet te missen kans vanop twee meter. Maar gelukkig was Gift Orban goed gevolgd om de gelijkmaker via een Turkse verdediger in doel te glijden.

Na de 0-1 schoot Gent wakker. Het versierde eerste nog kleine kansjes via Malick Fofana en Sven Kums, maar tien minuten voor de rust was het wel raak.

Waterpolo na rust

Meteen na de rust werd duidelijk dat de hele tweede helft een maat voor niets zou worden door de aanhoudende regen in Gent.

De Ghelamco Arena veranderde in een zwembad waar de voormalige voorzitter van de Belgische Zwembond (Michel Louwagie) trots op zou zijn. Voetballen? Neen, dat zat er niet meer in.

Invaller Laurent Depoitre kopte diep in de tweede helft nog een bal tegen de lat, al was doelman Volkan Babacan wel in de buurt.

Dit Gent heeft absoluut de kwaliteiten om Basaksehir, dat een maand geen wedstrijd speelde door de verschrikkelijke aardbeving in Turkije, volgende week in eigen huis te kloppen. Al had het met een doelpunt extra wel met een geruster gemoed afgereisd naar Istanbul.