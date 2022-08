Lior Refaelov over Europese druk bij Anderlecht: "Ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst"

clock 15:30

vooraf, 15 uur 30. Augustus is meteen een cruciale maand voor Anderlecht. Is deze Conference League met zijn voorrondematchen belangrijker dan de nationale competitie? "Het is ons hoofddoel", bevestigt Lior Refaelov over de Europese route. "Op dit moment is deze match belangrijk." Maar RSCA heeft weinig tijd om te wennen aan de nieuwe technische staf en de andere accenten. "We hebben een goeie groep en de technische staf heeft zich al bewezen. We moeten rustig werken en ik ben zeker dat het resultaat dan zal volgen." "We moeten steeds kalm blijven en geloven in de manier waarop we trainen en werken. Ik kijk vol zelfvertrouwen naar de toekomst." .