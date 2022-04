Cyriel Dessers heerst in blunderfestival tussen Slavia Praag en Feyenoord

Cyriel Dessers schippert vaker dan hem lief is tussen de bank en de basis, vanavond kreeg hij nog eens zijn kans van bij de aftrap.

Wie de heenmatch had gezien (3-3), wist dat hij niet te laat mocht inschakelen. Het was de juiste instelling, want Dessers lag na 3 minuten op de loer en strafte laks verdedigen af: 0-1.

Op het kwartier deelde Feyenoord ook al een paasgeschenk uit: Ibrahim Traoré knipoogde en bracht de bordjes in evenwicht.

Maar op het uur bakte Dessers de Tsjechen een koekje van eigen deeg: na afgrijselijk gestuntel van de thuisdoelman legde hij de 1-2 vast.

10 minuten voor tijd liet Luis Sinisterra de Nederlanders weer de coëfficëntenpolonaise dansen.

Marseille is de opponent in de halve finales. "We geloofden van bij het begin van deze Europese campagne dat we iets moois konden doen", reageerde sluipschutter Dessers.

"Wat mij betreft mag het blijven duren en hoeft het dus niet bij deze 2 wedstrijden tegen Marseille te blijven. Laat die finale maar komen!"