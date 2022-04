Het sprookje blijft maar duren: FK Bodø/Glimt wint opnieuw van AS Roma

Weet u waar het Noorse stadje Bodø ligt? Vraag het eens aan José Mourinho. 'The Special One' ging al voor de tweede keer dit seizoen onderuit in het hoge noorden. In oktober vernederde Bodø Glimt de Romeinen zelfs met 6-1. In het eigen Stadio Olimpico eindigde het duel op een 2-2 gelijkspel.

Derde keer, goede keer zou je denken voor AS Roma. José Mourinho leek die boodschap goed overgebracht te hebben aan zijn spelers. Op slag van rust kwam het op voorsprong via Lorenzo Pellegrini.

De voorsprong bleek echter van korte duur te zijn. De toeschouwers hadden nog maar net weer hun plaats in de tribunes ingenomen toen ze alweer opveerden door de gelijkmaker van Ulrik Saltnes.

Een stunt leek toen al in de maak, maar Hugo Ventlesen zorgde in het slot nog voor een megastunt: 2-1. In het hoge noorden dromen ze stilaan al van de eindzege in de Conference League. Daarvoor zal het volgende week de klus moeten klaren tegen een op revanche belust AS Roma. Vierde keer, goede keer?