Kan Bayern München seizoen opfleuren door Arsenal te wippen? "Voor CL kunnen ze zich blijkbaar wel nog opladen"

Analist Wim De Coninck is goed geplaatst om iets te zeggen over Bayern-Arsenal. "Ik heb vorige week de heenmatch gedaan. Arsenal was toen écht, écht goed - het dwong Bayern zelfs in de counter, wat hen zelden overkomt."



"Ze hadden controle over de wedstrijd en konden rekenen op hun defensieve stabiliteit van na Nieuwjaar. Alleen geraakten ze wat overmoedig en werd het toch nog 2-2."



"Bayern heeft het Emirates Stadium met die goals stil gekregen. En straks zullen ze gesteund worden door 70.000 Duitsers. Ondanks de vormdip die de Duitsers dit jaar doormaakten, konden ze zich blijkbaar wel nog goed opladen voor de Champions League."



"Met Gnabry en Coman komen er ook twee belangrijke spelers terug in de ploeg. En ondanks Tuchel zie ik wel nog een eenheid op het veld. Ik geef bijgevolg licht de voorkeur aan Bayern om door te stoten."



"Ik vermoed trouwens dat Leandro Trossard dit keer wel in de basis zal starten, met Kai Havertz als 9. Al weet je het natuurlijk nooit met Arteta."