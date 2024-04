LIVE (21 uur) - Axel Witsel trekt met Atletico naar oude liefde: "Dortmund zit in mijn hart"

Borussia Dortmund kan geen beroep doen op Sébastien Haller. De aanvaller sukkelt weer met zijn linkerenkel en is 2 à 3 weken onbeschikbaar. Dat bevestigde zijn coach Edin Terzic daags voor de match.



De linkerenkel is al enkele maanden bron van zorgen voor de Ivoriaanse international. Hij raakte tijdig fit om met Ivoorkust op de Africa Cup te spelen én zelfs de winning goal te scoren in de finale.



Hij keerde half februari evenwel met last terug naar Dortmund, waar hij het tot enkel invalbeurten beperkte. Afgelopen zaterdag tegen Gladbach was zijn eerste basisplaats sinds september.



Maar al snel kreeg hij een tackle op zijn pijnlijke gewricht te verduren, na 9 minuten moest hij eraf. "Hij zal nu complete rust krijgen voor 1 week. Zaterdag volgt er dan een nieuwe diagnose", zei Terzic.



Vorige week was Haller nog goed voor de belangrijke Duitse treffer in de heenmatch op het veld van Atletico, dat met 2-1 won van Dortmund.