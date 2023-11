Sjachtar Donetsk bezorgt Antwerp kopzorgen met stunt tegen leider Barcelona

Balbezit in overschot, maar weinig dreiging te noteren van Barcelonese kant in Hamburg. In de gelegenheidsthuisbasis van Sjachtar Donetsk toonde Barcelona zich dominant, zonder eindproduct.



Sjachtar Donetsk hield vast aan zijn egelstelling en prikte ook af en toe tegen. Bij de tweede poging – de eerste werd vol op de borst van Ter Stegen getrapt – was het ook raak. Op slag van rust kopte Sikan de goal van de hoop binnen.



Want ondanks aandringen van invaller Lamine Yamal, kon de leider in de groep het scorebord niet meer in evenwicht brengen. Dat heeft ook grote gevolgen voor het Europese verhaal van Antwerp.



Sjachtar heeft zo 6 punten in groep H. Als The Great Old straks verliest in Porto, wordt zelfs de derde plaats erg moeilijk. In dat geval moet Antwerp met 2 doelpunten verschil winnen van de Oekraïners én ook Barça kloppen.



Het zou zomaar een dure steek kunnen worden, die de Catalanen laten vallen.