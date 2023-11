Weer een ontgoocheling rijker: tienkoppig Antwerp nipt onderuit in Porto, Muja laat in slot unieke kans liggen

Einde verhaal voor Antwerp in Europa? The Great Old blijft met 0 punten achter in de Champions League na een nieuwe nederlaag in Porto. Een snelle rode kaart en een penalty fnuikten de kans op een stunt voor kapitein Vermeeren en co.. In het slot kreeg Muja nog dé kans op de gelijkmaker, maar amper een minuut later zorgde de 40-jarige Pepe opnieuw voor deceptie bij Antwerp.