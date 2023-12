Van droom naar nachtmerrie: Chukwueze doorprikt Europese bel van Newcastle United

Even lonkte de knock-outfase van het kampioenenbal, maar het mocht niet zijn voor Newcastle United. Na de goal van Joelinton en het gelijkspel in Dortmund leken de Engelsen op weg naar een sensationele stunt door PSG uit de Champions League te weren. Pulisic en Chukwueze maakten van de droom een nachtmerrie.

Voelen, aftasten, proberen: dat er veel op het spel stond in de wedstrijd tussen Newcastle United en AC Milan werd snel duidelijk.

Bij winst - en met een gelijkspel of winst voor de Duitsers in Dortmund - zouden de Engelsen zowaar doorstoten ten koste van PSG in de "groep des doods".

Laat dat net het scenario zijn dat zich voltrok. Joelinton zette op het halfuur een zwart-witte droom op poten met een streep. Een halfuur mocht Newcastle zich in de CL-hemel wanen.

Tot Christian Pulisic zich als antiheld in Noord-Engeland ontpopte. De Amerikaan duwde de gelijkmaker binnen op het uur. Wanneer Chukwueze vlak voor tijd het nekschot uitdeelde, veranderde de droom in een nachtmerrie.

Het bikkelharde verdict: geen Champions League, zelfs geen Europa League, maar Europese uitschakeling voor Newcastle. AC Milan wipt naar de derde plek, Dortmund en PSG stoten door.