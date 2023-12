PSG kruipt door het kleinste gaatje richting knock-outfase na bewogen gelijkspel in Dortmund

Paris Saint-Germain mag dan toch een ticket boeken voor zijn overwintering in de Champions League. Op verplaatsing bij Dortmund kwam het met de schrik vrij uit een benarde situatie. Warren Zaïre-Emery veegde de openingstreffer van Adeyemi snel uit. Toch bleef het door het gelijkspel bang afwachten wat er in Newcastle gebeurde.

Een knock-outfase zonder Kylian Mbappé was zomaar een mogelijkheid.



Paris Saint-Germain moest winnen in Dortmund, wilde het de controle in de "groep des doods" in eigen handen houden. Bij gelijkspel kon Newcastle over de Parijzenaren wippen, bij verlies kon ook AC Milan nog een onverhoopt CL-ticket boeken.



Dus gaf Vitinha maar meteen het goede voorbeeld. Hij testte met een lage zoever de handschoenen van doelman Kobel. Dortmund was niet aangeslagen en antwoordde meteen. De voorbode van een intense wedstrijd in Duitsland.



Want aan overgave geen gebrek. Mbappé omspeelde de keeper en leek op weg naar de 0-1, verdediger Süle zette alle zeilen bij en tackelde het leer op de doellijn naar veilige oorden. Wanneer Lee niet veel later een binnentikker miste, waren er klamme handjes voelbaar.



Donnarumma hield zijn ploeg eerst nog overeind op een knappe volley van Reus, maar na rust moest de boomlange Italiaan zich toch omdraaien. Adeyemi vierde de treffer die PSG op dat moment veroordeelde tot de Europa League.