Dries Mertens helpt Galatasaray tijdens invalbeurt aan stunt bij Manchester United, Icardi weer hoofdrolspeler

Zou Dries Mertens nog gedacht hebben dit mee te maken?

Ondanks de miserie bij Manchester United trok hij met Galatasaray als absolute underdog naar Old Trafford. En door de enorme concurrentie deed onze landgenoot dat ook nog eens als bankzitter.



In een aangename partij zag Mertens vanaf de zijlijn United-zomeraanwinst Højlund twee keer scoren, maar ploegmaats Zaha en Akturoglu even vaak de gelijkmaker scoren.



Enter Dries Mertens in minuut 72.

Amper vijf minuten later was de Rode Duivel al van levensbelang. Op ervaring gooide hij zich slim voor Casemiro toen die een tackle inzette. Penalty én een tweede gele kaart voor de Braziliaanse middenvelder.



Icardi zette zich achter de bal...



U moet weten: enkele dagen geleden ging de Argentijnse veelscorer nog de wereld rond met een verknoeide gemiste penalty in twee tijden.