Milan houdt Napoli uit de halve finales na felbevochten Italiaans onderonsje

Milan muilkorft Napoli en slaat ongenadig toe

Na de frustrerende 1-0-nederlaag in Milaan moest Napoli aan de bak in het Stadio Diego Armando Maradona. De thuisploeg kon weer rekenen topscorer Victor Osimhen, vorige week nog geblesseerd afwezig, én de steun van de fanatieke supporters.



Napoli deinde mee op de golven van enthousiasme die van de tribunes rolden en greep Milan meteen bij de keel. Het leverde een stormloop met een resem corners op, maar ook weinig concreet doelgevaar. Een sterk verdedigend Milan bleef al bij al makkelijk overeind.



De bezoekers kwamen amper aan de overkant, maar na twintig minuten ging de bal plots wel op de stip toen Rui Leão omver liep. De Napoli-fans slaakten een zucht van opluchting toen Meret de strafschop van Giroud pareerde.



Tien minuten later kreeg de Franse aanvaller een herkansing. Van dichtbij kon hij al vallend bijna scoren, maar weer lag Meret in de weg. Napoli was het momentum kwijt en het werd nog erger toen zowel Politano als Rui geblesseerd uitviel.



Met de rust in zicht kreeg de thuisploeg bovendien geen penalty, ondanks een duidelijke overtreding van Leão op Lozano. Een bepalend moment, want enkele minuten later sloeg Milan toe. Derde keer, goede keer voor Giroud. Na een indrukwekkende rush van Leão trof hij simpel raak.