Jan Breydel zit (nog) niet vol voor CL: "Verschil tussen Leverkusen en Messi & Mbappé"

vooraf, 16 uur 33. Er is nog plaats in het stadion. Het is ietwat opmerkelijk: Jan Breydel is niet uitverkocht voor het eerste CL-duel tegen Bayer Leverkusen. "We zitten aan 22.000 tickets", vertelt woordvoerder Kirsten Willem. "Er kunnen dus nog mensen bij." Hoe komt het dat de publieke belangstelling (een beetje) tegenvalt? "Enerzijds door de late loting. Dat was pas een dikke week geleden dus mensen moesten snel beslissen. En er is anderzijds ook een verschil tussen Leverkusen en een match tegen Messi en Mbappé zoals vorig jaar." "Maar goed met Porto en Atletico Madrid komen er nog twee grote namen dus we verwachten nog wel wat extra mensen." .