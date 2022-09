Atletico mag vieren na spectaculair slot, 3 doelpunten in toegevoegde tijd

Atletico Madrid - Porto in een notendop:

Gesloten partij met weinig doelgevaar

Bij de thuisploeg stonden Axel Witsel (in de verdediging) en Yannick Carrasco in de basis. Die laatste kon trainer Simeone niet overtuigen en mocht na de rust in de kleedkamer blijven.

De ploegen speelden ook vorig jaar tegen elkaar in de groepsfase van de Champions League en toen eindigde de match in Madrid op een 0-0 gelijkspel.

In dezelfde groep als Club Brugge keken Atletico Madrid en Porto elkaar in de ogen vanavond.

Ook in de tweede helft was het speuren naar echt doelgevaar. De verlossende openingstreffer van Koke leek de match te verlossen, maar werd afgevlagd voor buitenspel.

3 doelpunten in dolle slotfase

Maar bij het ingaan van de toegevoegde tijd kregen we plotseling niet 1, niet 2, maar 3 goals om de oren geslingerd.

De thuisploeg opende de debatten dankzij een rommelgoal van Hermoso.

Porto klauwde weer terug, nadat diezelfde Hermoso een aantal minuten later de bal met de hand beroerde in de zestien. De bal ging op de stip en de match leek te eindigen in een gelijkspel.

In de absolute slotfase (90+11), ging Atletico dan toch nog over Porto. Een hoekschop van de thuisploeg werd door Witsel doorgekopt. Antoine Griezmann bedankte en werkte de bal van dichtbij in doel. Madrid daverde op zijn grondvesten.