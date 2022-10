Liverpool doorprikt de laatste hoop en legt Ajax nog eens op de pijnbank

Het ambitieuze Ajax begon na een 4-0-zege op de openingsspeeldag tegen Rangers weer luidop te dromen van een bloeiende Europese campagne, maar na het voorlaatste hapje in de groepsfase weten ze in Amsterdam dat het maar een illusie was.

Een afstraffing zoals tegen Napoli (1-6) hing aanvankelijk niet in de lucht, want Ajax begon voortvarend met een pal tegen de paal en een pakketje gemiste kansen.

Coach Alfred Schreuder had voor veel vlieguren in zijn basisteam gekozen, maar kort voor de pauze zadelde Mo Salah hen al op met een kater.

Die werd bij het begin van de tweede helft nog wat hardnekkiger: Darwin Nunez en Harvey Elliott sloegen ijskoud toe.

Ajax was helemaal ingestort. Over and out.

Dankzij de 4-0-zege in het onderlinge duel heeft Ajax nog een ruime bonus op Rangers voor het Europa League-ticket, al weet je met dit Ajax nooit.