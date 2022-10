Ajax knokt terug na dramatische start, maar het kan tegen Napoli opnieuw allerminst overtuigen

De ploeg van Alfred Schreuder is de laatste weken stevig op de dool. Een identiteitscrisis die vorige week pijnlijk zijn kookpunt kende toen de Amsterdammers in eigen huis met 1-6 belachelijk werden gemaakt door Napoli.

Toch gooiden Schreuder en co de handdoek niet. In een geanimeerde tweede helft zorgde Davy Klaassen al snel voor de aansluitingstreffer. De bezoekers haalden even adem.

Maar ondanks heel wat goede wil, was Napoli vandaag gewoon opnieuw te sterk voor de Nederlanders. Seizoensrevelatie Chvitsja Kvaratschelia zette vanaf de stip een punt achter het inhaalmanoeuvre van de bezoekers. Osimhen bewees wat later dat Napoli dit jaar - tegen alle verwachtingen in - een aanvallende grootmacht geworden is in Europa.

In het absolute slot zette ook Steven Bergwijn een elfmeter om. Louter een eerredder. Een nieuwe blamage vermeden. Maar overtuigen deed Ajax vandaag opnieuw niet.