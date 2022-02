Oppermachtig Manchester City staat met anderhalf been in kwartfinales

Zo zit de wedstrijd erop. De 2e helft was eigenlijk een maat voor niets. De wedstrijd was aan de rust al gespeeld, maar Sterling pikte toch nog zijn goaltje mee: 0-5. De terugwedstrijd lijkt zo een formaliteit.

einde, 22 uur 53. Einde. Zo zit de wedstrijd erop. De 2e helft was eigenlijk een maat voor niets. De wedstrijd was aan de rust al gespeeld, maar Sterling pikte toch nog zijn goaltje mee: 0-5. De terugwedstrijd lijkt zo een formaliteit. .

De wedstrijd is al een tijdje gespeeld, maar we krijgen wel nog 3 minuten extra tijd.

3' extra. De wedstrijd is al een tijdje gespeeld, maar we krijgen wel nog 3 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 90.

tweede helft, minuut 85. Daar is bijna nummer 6. De Bruyne slingert het leer nog eens voor doel en Adan wordt bijna geklopt door zijn eigen ploegmakker. De doelman kan de bal nog in hoekschop tikken. .

81'

tweede helft, minuut 81. Ruben Dias wil in zijn thuisland ook wel een doelpuntje meepikken. Hij kapt naar zijn rechter, maar zijn schot wordt afgeblokt. We gaan zo stilaan de slotfase in. De angel is al een tijdje uit deze wedstrijd. .