Chelsea heeft Lukaku niet nodig om kwartfinales Champions League in vizier te krijgen

Chelsea - Rijsel in een notendop:

Verdienstelijk Rijsel weegt te licht voor Chelsea

Een nieuwe tik voor Romelu Lukaku. Na 10 wedstrijden op rij in de basis werd hij vanavond gepasseerd door Chelsea-coach Thomas Tuchel. Een grote schok was dat uiteraard niet na Lukaku’s historische dieptepunt met amper 7 baltoetsen tegen Crystal Palace. “Hij is wat vermoeid”, klonk de uitleg bij Tuchel.



Havertz nam de rol van diepe spits over en deed dat met verve. Hij liet al na amper 3 minuten een reuzenkans onbenut en botste vervolgens op een knappe redding van Jardim, maar de derde keer was de goede keer. Met een rake kopbal op een hoekschop bracht hij Chelsea bijzonder vroeg op voorsprong. Op de bank gaf Lukaku een beleefd applausje.



Chelsea leek op weg naar een makkelijke avond, maar dat was buiten een erg gretig Rijsel gerekend. De bezoekers, met onze landgenoot Onana in de basis, voetbalden vrank en vrij. Alleen kansen afdwingen lukte nauwelijks met slechts 1 bal binnen het kader. Ook Chelsea was nog amper echt gevaarlijk, enkel Alonso kon Jardim nog aan het werk zetten.



De tweede helft begon in mineur voor Chelsea met zowel Kovacic als Ziyech die geblesseerd uitviel. Desondanks kreeg Lukaku geen speelminuten. Chelsea probeerde de krappe voorsprong uit te diepen en rond het uur lukte dat ook op een snelle counter. Na een heerlijke rush gaf Kanté de bal goed mee met Pulisic en die werkte het knap af: 2-0.



Een verdienstelijk Rijsel kon Chelsea nadien niet meer in verlegenheid brengen. De titelhouder kan zo over 3 weken met een ideale uitgangspositie afzakken naar Noord-Frankrijk. Rijsel heeft dan een klein mirakel nodig om alsnog door te stoten naar de kwartfinales.